Nick Richards: sangre caribeña para el Draft 2020 de la NBA

Con los Wildcats jugó tres temporadas, estando bastante opacado por otros proyectos en las primeras dos, pero explotando en escena durante la 2019-2020. En 31 partidos de la última campaña promedió 14 puntos, 7,8 rebotes y 2,1 tapas, con un 64,2% de campo en 29,6 minutos por presentación. Dicha producción lo llevó a integrar el Quinteto Ideal de la SEC, además de también ser elegido en el All-Defense de dicha conferencia.

Fortalezas

Richards es el prototipo del pivote rim runner (corredor de aro a aro). Cuenta con excelentes herramientas físicas, tanto en altura como en largo de brazos (2,23 de envergadura) y también atléticas, mostrando muy buena velocidad y agilidad para su estatura. Muy fluido de movimientos.

Ofensivamente Richards es un jugador limitado, pero extremadamente efectivo en su función, tal como lo demuestra el 64% de campo que lanzó en la 2019-2020. No falla cerca del aro y la vuelca constantemente: lanzó un 68% en situaciones de definición, siendo la tercera mejor marca entre los hombres grandes de la NCAA que se perfilan para el Draft (solo superado por Obi Toppin y Udoka Azubuike).

Muestra algunos movimientos interesantes de espaldas y un buen toque en sus disparos, pero es más efectivo con sus caídas en el pick and roll y con sus cortes sin pelota. De hecho, los 1,65 Puntos por Posesión que consiguió en el segundo rubro son la mejor marca entre todos los proyectos del Draft 2020, de acuerdo a los números de Synergy Sports.

Esta acción refleja buena parte de sus virtudes: corre bien la cancha, cortina, caída y definición. Allí es donde Richards puede aportar como jugador ofensivo en la NBA.

Otra buena porción de sus lanzamientos llegan tras rebote ofensivo, faceta en la que también es sumamente destacado.

Uno de los factores que podrían subir su techo es lo que ha empezado a mostrar en términos de ofensiva de frente al aro. No intentó ni un solo triple en 105 partidos NCAA, pero en la 2019-2020 demostró un claro progreso en disparos a 3 o 4 metros del aro, probando con cierta frecuencia y anotando por encima del 40% de ellos. Esto amplía su repertorio en el pick and roll, ya que también es capaz de abrirse para tomar un lanzamiento de frente. Su 75% en 4,7 tiros libres por partido también son una excelente señal de cara a su potencial como tirador.

De todas maneras, es en defensa donde Richards podría tener su mayor impacto. En este costado también le saca provecho a sus virtudes físico-atléticas, combinándolo con un alto nivel de energía y enfoque. La siguiente jugada es un buen reflejo de lo que aporta, mostrando buena agilidad en el perímetro y velocidad para recuperarse y proteger el aro.

Promedió 3,1 tapas por cada 40 minutos en su carrera NCAA y es un buen rebotero defensivo.

Nick Richards projected second round pick (6’11 NBA READY uber athletic big with touch) Holmes, Marv, Richards is good depth. Does all the small things we need to win. Good role player at a great price!#SacramentoProudpic.twitter.com/KPoRQAUZsD