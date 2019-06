Pamela Anderson acusa a Rami de torturarla física y emocionalmente

La actriz y modelo canadiense de 51 años, Pamela Anderson ha anunciado en su cuenta de Instagram que su historia de amor con el futbolista Adil Rami ha terminado. Después de dos años de relación, la intérprete ha descubierto que el jugador del Olympique de Marsella llevaba una doble vida.

No es la primera vez que la pareja rompe. El año pasado, de acuerdo al portal Page Six, la activista en favor de los derechos de los animales, dejó al ex jugador del Valencia y del Sevilla porque no quería interponerse entre él y sus mellizos, Zayn y Mad, fruto de su relación con la modelo francesa Sidonie Biémont. Precisamente, con ella, su ex mujer, Pamela Anderson ha hablado. "Me alegro de haber hablado con su ex. Él le mintió a ella sobre todo también. Es la evidencia que necesitaba para seguir adelante. Él no puede hacernos daño más", ha escrito en las redes sociales.

Según la ctriz famosa por su papel de C.J. Parker en 'BayWatch' (Guardianes de la bahía), el jugador era bastante posesivo. Siempre quería que le acompañara y le obligaba a subir fotos con él en su cuenta de Instagram. También le pedía que le enviara vídeos cuando salía. "Siempre fue difícil porque no confiaba en mí, le faltaba confianza en sí mismo. Quería que siempre estuviera a su lado o que le enviara un vídeo donde quiera que estuviera para saber con quién estaba. Aprendí a aceptarlo como normal ", ha confesado.

Para ilustrar estas fuertes acusaciones, Pamela Anderson escogió una foto tomada el 19 de mayo en la 28ª ceremonia de fútbol de la UNFP que tuvo lugar en el Pavillon d'Armenonville en Boulogne-Billancourt, Francia. Era la primera vez que la pareja posaba en una alfombra roja. Ambos parecían enamorados y más cómplices que nunca.

El romance de Pamela Anderson y Adil Rami comenzó en mayo de 2017, tras conocerse en el Gran Premio de Fórmula 1 de Mónaco. Con esta relación, la intérprete estuvo viviendo una segunda juventud. El jugador del Olympique de Marsella es 18 años más joven que ella.

"El mejor sexo está en una relación comprometida. Conocer los matices y la sensualidad de alguien es lo que te hace ser un buen amante. Él no habla muy bien inglés y yo no hablo muy bien francés, pero ambos nos entendemos con el idioma del cuerpo", comentaba la actriz al periódico Daily Mail.

nota de www.elmundo.es