Percance impidió a Chrocrón terminar recorrido en fecha 2 del Miami 500

Por TVMAX



A pesar de que un percance con su vehículo le impidió completar el recorrido de 17 vueltas, en la segunda jornada del Miami 500, el piloto panameño José Chocrón se mostró satisfecho por su actuación en ese evento.

Luego de una buena actuación en la primera fecha del evento, en la que registró el mejor tiempo de la categoría MP-1a, Chocrón no pudo, al menos repetir la fórmula al día siguiente sobre la pista de Homestead en Miami, Florida.

Vea también: Piloto panameño Chocrón, activo en la pista Homestead de Miami

"La segunda manga partí de cuarto 'overall' (general), primero en la categoría. Llegué a estar segundo 'overall', pero se me rompió una correa y se me apagó el carro a los 11 minutos de carrera. La manga era de 30 minutos", relató Chocrón en entrevista al periodista deportivo Harmodio Arrocha.

El panameño solo pudo completar ocho vueltas en la segunda jornada, realizada el domingo 7 de febrero, no obstante se mostró contento por su desempeño ya que se mantuvo en competencia durante la prueba.

"Siempre estuvimos en la pelea y eso es muy bueno teniendo en cuenta que nunca había corrido aquí", comentó. "Hicimos una muy buena evaluación de lo que fue esta jornada y eso me servirá mucho para la próxima carrera en Homestead".

Chocrón tiene programado participar en el Homestead 300, que se llevará a cabo los días 10 y 11 de abril de este año.