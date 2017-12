Raphael Varane, central francés del Real Madrid, se sometió a unas pruebas médicas que mostraron que no sufre ninguna lesión muscular y será baja por precaución ante el Sevilla en Liga, pero podrá disputar el Mundial de Clubes.

Después de sentir unas molestias durante la primera parte del duelo de Liga de Campeones ante el Borussia Dortmund, los doctores del Real Madrid han sometido a Varane a una resonancia magnética que deja buenas noticias, como confirmó Zinedine Zidane. No rebaja la preocupación existente con el central francés, que no puede jugar varios encuentros consecutivos sin sentir molestias.

"Lo de Rafa (Varane) no es nada importante", desveló Zidane. "No podrá estar con nosotros ante el Sevilla, pero como hemos hecho la resonancia y es poca cosa va a viajar al Mundialito y veremos si está en el próximo partido", añadió.

El técnico madridista no ocultó las opciones que están barajando con un Varane con el que ya realizan un trabajo específico para evitar lesiones musculares.

"Él es el primero que quiere seguir jugando y no tener molestias. Lo positivo es que no es algo grave. Es un jugador joven y es verdad que esas molestias no le dejan jugar más de cuatro o cinco partidos seguidos, pero lo que podemos hacer es ayudarle con un trabajo de prevención más específico con él", manifestó.

"Jugando cada tres días, algo le pasa porque tiene molestias y es consciente de ello. Por eso creo que hay que cambiar algo en su forma de entrenar o de jugar. Cuando juega lo hace muy bien, pero hacerlo un día sí y otro también siempre es complicado y a él le cueste un poco más. Trabajamos con él para que todo se arregle. No puedo decir lo que hacemos pero trabajamos con médicos, con fisioterapeutas antes y después de cada entrenamiento", añadió.

Una posible solución para Zidane es "cambiar algo un poco" y "descansar más", aunque prefirió no dar detalles del plan a seguir con Varane que de nuevo se perderá un partido del Real Madrid.