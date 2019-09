La estadounidense Serena Williams avanzó este domingo a los cuartos de final del US Open, en el que busca igualar el récord de 24 títulos de Grand Slam de la australiana Margaret Court.

Williams, octava sembrada, necesitó una hora y 32 minutos para vencer a la croata Petra Martic (22) con parciales de 6-3 y 6-4.

Enfrentará en la próxima ronda a la china Wang Qiang, que más temprano derrotó a la segunda sembrada, Ashleigh Barty.

Será la decimasexta vez que Williams entra a los cuartos de final del US Open, que ha ganado en seis oportunidades, la primera de ellas hace 20 años.

"¿Estoy tan vieja?", se preguntó. "Pero lo estamos haciendo por todos nosotros", indicó.

En pleno partido, Williams se torció el tobillo, aunque no la afectó físicamente.

"Me afectó mentalmente porque vengo de un año duro de lesiones... y estaba 'oh, no de nuevo'".

La tenista celebra este domingo además el segundo aniversario del nacimiento de su hija, "el mejor día de mi vida".