La actualidad del Rally Dakar 2018

Categoría autos

Cyril Despres se ha llevado la victoria en la segunda etapa del Dakar 2018 con origen y final en Pisco (Perú), por delante de sus compañeros Peterhansel y Loeb. De Villiers realizó una gran actuación hasta entrar en meta en cuarta posición. En cambio, Carlos Sainz y Al-Attiyah no han brillado. El español acabó a 13 minutos del vencedor, mientras que Al-Attiyah lo hizo a casi un cuarto de hora. Otro español, Nani Roma, lo tuvo todavía peor y finalizó a más de 22 minutos.

“Hemos visto parados a Carlos, a Przygoński, a muchos. Mejor que no nos pase a nosotros. David ha navegado muy bien, no hemos tenido que dar media vuelta en ningún momento. Hoy noto que se me van relajando los músculos, ¡lo que es buena señal!”, dijo Cyril Despres.

El Rally Dakar 2018 se cobró la primera víctima de primera línea, cuando Bryce Menzies se estrelló durante la etapa. El norteamericano, tres veces campeón de la Baja 500, solo había realizado seis kilómetros de la segunda etapa cuando tuvo el accidente con su Mini X-Raid. Tanto Menzies como su copiloto se alejaron del accidente de forma segura, pero es un golpe muy duro para el estadounidense que tuvo que perderse el Dakar del año pasado debido a una lesión.

Clasificación autos

C. Despres (Peugeot) 02:56:51 S. Peterhansel (Peugeot) a 00:00:48 S. Loeb (Peugeot) a 00:03:08 G. De Villiers (Toyota) a 00:07:26 C. Sainz (Peugeot) a 00:13:09 N. Al-Attiyah (Toyota) a 00:14:51

Categoría motos

El español Joan Barreda ha sido el vencedor en la categoría de motos, después de superar al piloto de los países bajos Adrien Van Beveren en casi tres minutos. La tercera plaza la ha obtenido Matthias Walkner, el piloto austriaco llegó a cuatro minutos y pico de Barreda. Pablo Quintanilla acabó en sexto lugar, el chileno sigue haciendo vibrar público local. Mientras que Sam Sunderland, campeón del Dakar 2017, se alzó con la séptima plaza.

Clasificación motos

J. Barreda (Honda) 02:56:44 A. Ven Beveren (Yamaha) a 00:02:54 M. Walkner (KTM) a 00:04.24 S. Sunderland (KTM) a 00:06:01 T. Price (KTM) a 00:06:40 A. Méo (KTM) a 00:08:43 L. Sanz (KTM) a 00:21:13

"Hoy hemos tenido una etapa dura, complicada y un poco confusa al principio, que nos ha obligado a mantener la concentración. En una de las muchas dunas cortadas que había he saltado fuerte y me he resentido un poco de la lesión que tengo en la mano, pero a partir de ahí, en la última parte, más rápida, he recuperado el ritmo y al final ha salido un buen resultado", dijo Barreda.

"Veremos mañana al abrir pista, que seguramente cambiará todo. Sabemos que habrá días así e intentaremos no perder demasiado tiempo".

Categoría quads

El chileno Ignacio Casale, ganador del Dakar en 2014, continúa en estado de gracia y ha vencido de manera consecutiva la segunda etapa de la edición 2018 del Rally. A pesar de lo cual el ruso Sergei Kariakin (vencedor del Dakar en 2017) ha realizado un fenomenal “marcaje al hombre” y en ningún momento se ha despegado de Casale, hasta entrar en meta a sólo 43 segundos. Estos dos hombres se perfilan como los grandes favoritos en la categoría de cuadriciclos.

Clasificación quads

I. Casale (Yamaha) 03:37:45 S. Kariakin (Yamaha) a 00:00:43 G. González (Yamaha) a 00:03:54

Es una lucha muy interesante con Serguei. Hoy fue una etapa increíble. La disfruté mucho, aunque voy cuidando el motor. Estoy muy contento porque voy tranquilo sin correr riesgos y a un ritmo que me tiene bastante satisfecho.