Altuve asegura que ayudar a Venezuela es su mejor regalo de cumpleaños

Altuve, que dejó Venezuela en 2008 para probar suerte en Estados Unidos, se ha convertido en uno de los mejores bateadores de los Astros con 1451 hits, 106 jonrones y 485 carreras impulsadas en las Mayores, aunque el verdadero éxito para él es ayudar a sus paisanos venezolanos.

"Pasaré un cumpleaños haciendo lo que más me gusta, jugando béisbol, entrenando y con mi familia. Son sensaciones encontradas porque he visto a venezolanos en todos lados, especialmente en el norte del continente y cada día salen del país", expresó.

El pelotero, que participó este fin de semana en los dos juegos de Grandes Ligas en Monterrey, México, ante los Angels, se ha enfocado en ayudar a los niños porque se refleja en ellos en la búsqueda de perseguir los sueños.

"Alguna vez empecé creyendo que podía hacer algo con mi vida y con la idea de que debía trabajar mucho. Sin embargo, es diferente ahora porque los niños tienen una seria desventaja. Hay muchos departamentos donde se puede ayudar, en la parte de salud y en alimentos, yo quise aportar en este último para que los niños no padezcan hambre", explicó.

Afirmó que su intención no es ganar fama ni que le reconozcan la donación que hizo por medio de la ONU para brindar ayuda humanitaria en Venezuela, porque la hizo pensando en contribuir con su país.

"Me siento contento de ayudar a las personas especialmente a los niños menores de cinco años porque un día estuve como ellos por las mismas calles de Venezuela. No me gusta publicar que doy dinero o cosas por el estilo porque no es mi objetivo, sino que llegue la colaboración a los necesitados", señaló.

José Altuve es recordado como el motor de los Astros de Houston en el 2017 para ganar la Serie Mundial ante los Dodgers de Los Angeles; en esta temporada batea para .250 y a la defensiva ayuda en el cuadro junto al puertorriqueño Carlos Correa y al estadounidense Alex Bregman para que su equipo sea líder de la división oeste.

"Nosotros tres tenemos buena comunicación, pero si nos vamos un poco más allá, todo el equipo tiene una química. Siempre buscamos la manera de arreglar las cosas rápido para mejorar y al final del día eso nos da estar uno o dos pasos adelante de cualquier otro equipo".

En su cumpleaños 29, José Altuve siente que ha conseguido grandes cosas y aún espera conseguir otras ayudando a los que tiene a su alrededor, sobre todo a sus compatriotas y compañeros. En plena madurez entiende que vencerse a sí mismo es el principal reto.

"El más grande rival es uno mismo, la superación viene desde adentro, lo anterior siempre es mejorable. En Astros amamos el béisbol y se demuestra en la forma en la que salimos en cada juego a ganar.", concluyó.

EFE