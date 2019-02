Mariano Rivera: "Estamos contentos de estar aquí en nuestra tierra"

En conferencia de prensa realizada en el estadio Rod Carew, el panameño Mariano Rivera, ofreció conferencia d prensa como parte del inicio de la Serie del Caribe que se juega en Panamá.

Mariano Rivera, quien realizó el lanzamiento de honor, destacó lo feliz que está de estar en nuestro país:

"Estamos contentos de estar aquí en nuestra tierra".

Sobre Cooperstown, Mariano Rivera señaló;

Estuve en Cooperstown la semana pasada y fue algo impresionante. Saber que salir de un pueblo pequeño como Puerto Caimito y representar a Panamá es algo grande."

Mariano Rivera también se refirió al momento en que no pudo jugar por Panamá en el Clásico Mundial:

"Siempre he sido un atleta que juega por mi Panamá. Al no ver que había respuesta, la organización decidió que no representara a Panamá. La vez siguiente me lesioné un hombro no se dio como quería, siempre que me puse la camiseta de los Yanquis, representé a Panamá."

Sobre los panameños que están en Grandes Ligas, esto apuntó Mariano Rivera:

"Los panameños que están hoy en Grandes Ligas están haciendo el trabajo. Creo que ellos están encaminados en lo que tienen que hacer."

Mariano Rivera quiere ver a Derek Jeter en el Salón de la Fama:

"Ojalá que Derek Jeter llegue al Salón de la Fama con el 100%. Él es un hermano."

Mariano Rivera considera a Rod Carew, como el patriarca del béisbol panameño:

"Pude conversar con Rodney (Carew). Estuvo mal de salud, pero gracias a Dios está bien. Somos amigos. Me felicitó y para mí ser tomado en cuenta junto a un patriarca nuestro ( Rod Carew) es algo grande."

El mayor deseo de Mariano Rivera:

"Mi mayor deseo para el béisbol panameño es que lo que lo practican sean conscientes de que representan a Panamá y que en Panamá se apoye más el béisbol."

El mayor orgullo para Mariano Rivera en su carrera:

"Vestir la camiseta de los Yanquis fue un de orgullo. Mi mayor logro como atleta no fueron los títulos, sino vestir la camiseta de los Yanquis por 19 años".