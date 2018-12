Unai Emery cree que el despido de Mourinho es "una mala noticia"

"Lo único que puedo deciros es que es una sorpresa para mí y que no son buenas noticias, porque cuando un entrenador acaba su trabajo de esta manera, no es bueno para los técnicos", explicó Emery en rueda de prensa antes del partido de Copa de la Liga ante el Tottenham Hotspur.El United oficializó el despido de Mourinho este martes, después de que el portugués haya estado dos años y medio en el club."Cada entrenador tiene su propia manera de entrenar. Siempre se piensa en cómo mejorar con el trabajo de cada día. La experiencia de Mourinho en la Premier League y en el fútbol en general es muy grande. No sé por qué se ha tomado esa decisión", apostilló el técnico.

EFE