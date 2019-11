Flamengo viaja a Lima animado por miles de hinchas que piden la Libertadores

La hinchada del club más popular de Brasil hasta retardó la salida de los autobuses que trasladaban a la delegación ya a las puertas del Ninho do Urubú (nido del buitre), el centro de entrenamiento del Flamengo situado en la zona norte de la ciudad.

Allí se dieron cita miles de personas, una multitud que los dos autobuses de la delegación atravesaron a marcha lenta, en medio de cánticos y con los más animados golpeando en señal de ánimos los laterales de los autobuses, en los que se leía "Jugaremos juntos".

Ese mismo fervor se vio en el aeropuerto de Galeao, donde llegó la caravana de hinchas y se unió a otros miles de seguidores que esperaron durante horas sólo para ver pasar a los autobuses, ya que por razones de seguridad no hubo contacto alguno con el equipo.

También se escuchó el "olé olé olé, mister, mister", que los hinchas dedican después de cada partido al portugués Jorge Jesús, quien asumió las riendas del club carioca este año y lo tiene a un paso de conquistar tanto la Copa Libertadores como el Campeonato Brasileño.

Neste momento as imagens da Nação valem mais que as do estagiário. Vejam esse mar rubro-negro! Que coisa mais linda! As imagens não param de chegar...#JogaremosJuntos ❤️🖤 pic.twitter.com/G53bWQeTNF