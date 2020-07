Futbolistas de MLS protestan contra racismo en reinicio de la competición

Futbolistas del Inter Miami y el Orlando City, los equipos que juegan el choque inaugural, y de otras franquicias de la MLS saltaron al césped portando mascarillas y camisetas con lemas como 'Black Lives Matter' (La vida de las personas negras importa), 'Black all the Time' (Negro todo el tiempo) y 'Silence is Violence' (El silencio es violencia).

Sobre el césped, los futbolistas guardaron silencio durante ocho minutos y 46 segundos, una cifra simbólica de las actuales protestas nacionales en Estados Unidos por el crimen de George Floyd a manos de un policía blanco de Minneapolis.

Ocho minutos y 46 segundos es el tiempo que el agente de Minneapolis inmovilizó brutalmente a Floyd en el suelo con una rodilla en su cuello hasta que perdió el conocimiento y falleció poco después.

Sin aficionados en las gradas, los jugadores titulares de ambos equipos se colocaron alrededor del círculo central e hincaron una rodilla en el suelo mientras los suplentes y los futbolistas de otros equipos, que lucían camisetas negras con mensajes antirracistas, se distribuyeron por el campo y protestaron alzando el puño, que vestían con un guante negro.

En la pantalla electrónica de la cancha se leía la etiqueta #MLSisBlack (La MLS es Negra).

Tras retirarse todas las prendas y situarse en sus posiciones en el campo, los futbolistas y los árbitros volvieron a celebrar un minuto de silencio con la rodilla hincada en el césped.

Tras la protesta arrancó el juego entre el Inter Miami y Orlando City, los dos equipos del estado anfitrión de Florida, que marca la reanudación de la MLS tras la suspensión del 12 de marzo.

La liga se ha puesto en marcha con el torneo 'MLS is Back' (La MLS ha vuelto), que se desarrollará con un formato similar al de la Copa del Mundo en canchas sin espectadores del complejo deportivo de Disney World hasta el 11 de agosto.

Por parte del Inter Miami, equipo debutante esta temporada en la MLS y copropiedad de David Beckham, destacó la ausencia en el once inicial de su figura mexicana Rodolfo Pizarro por molestias físicas, mientras que el Orlando City alineó a su estrella portuguesa Nani.