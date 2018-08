"Europa, claramente. Ese el objetivo que tenemos marcado en los últimos años y el año pasado no pudimos conseguirlo. Disfrutamos muchísimo quedando arriba en la clasificación y jugando contra equipos europeos", dijo el centrocampista este miércoles en Lezama.

Para lograr ese éxito, Iturraspe cree "sinceramente" que Eduardo Berizzo cuenta en la plantilla con "grandes opciones, jugadores en cada puesto de talla contrastadísima en la Liga".

De la nueva etapa que se abre este curso con el cambio de técnico, destacó la "exigencia física" a la que les somete el 'Toto' y el nuevo estilo de juego que incluye la idea de los años anteriores con Marcelo Bielsa y Ernesto Valverde de presionar en campo rival, lo que ve como "muy ilusionante".

"Nos exigen una burrada y estamos entrenando como animales, pero se presenta una temporada bonita", dijo.

En cuanto al juego que propone Berizzo, del que admitió con "muchas similitudes" pero también "algunas diferencias" con el de Bielsa, apuntó que la idea del de Cruz Alta "está muy clara" y "propone mucha asociación y mucho desmarque en profundidad".

Es un juego "de mucho ritmo, de muchas ayudas, que la gente arriesgue mucho de atrás y en la salida apretar. "Se juega más expuesto de esta manera. Pero también es verdad que con cada robo luego atacas con más gente. Es un estilo muy valiente y muy exigente que al equipo nos viene bien porque llevamos muchos años apretando arriba", se congratuló.

Ya en lo personal, apuntó que "la competencia siempre es buena para el jugador" y que en esa línea recibe la llegada de nuevos jugadores para su puesto, entre ellos un Dani García que apunta a titular en el medio centro.

A pesar de la presencia del exjugador del Eibar, que puede mantenerle en la suplencia como los años anteriores Mikel San José, el de Abadiño aseguró que no se planteó salir del Athletic. "No. No ha habido nada para salir. Tengo este año de contrato, ya estuve en esa situación hace unos cuantos años y no cambia nada para mi. A competir al máximo y a darlo todo".