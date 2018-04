Román: "No estamos disfrutando esta clasificación al Mundial"

Román Torres, hombre del Seattle Sounders de la Major League Soccer (MLS), en exclusiva del programa radial Plena y Goles, conducido por Antonín Aizpurúa, consideró que "no se está disfrutando de la clasificación" de la Selección de Panamá a la Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018.

La polémica "evaluación" de Román Torres después del 6-0 ante Suiza: "La verdad, hablando del tema, cuando uno pierde, uno siempre tiene que evaluar y analizar cosas. El tema que nosotros (Antonín y Román Torres) hablamos de que en realidad iba a evaluar todo lo que había pasado de la perdida que tuvimos (6-0 ante Suiza)".

Respeto al aficionado panameño: "Siempre voy a respetar al aficionado. Es algo que hoy en día el pueblo panameño y toda la afición tiene que disfrutar de este Mundial. Lo que hicimos es algo histórico. La verdad, no estamos disfrutando esta clasificación al Mundial. Todo es enemistad entre la prensa, los jugadores y todo eso. A mí me parece que no debe ser así. Tenemos que disfrutar la clasificación al Mundial".

Aprendizaje en los partidos amistosos: "Yo creo que son partidos que nos van a servir mucho y mirar los errores que hemos cometido para en el Mundial no cometerlos".

Disfrutar del Mundial: "Tenemos que disfrutar de este momento tan histórico, tan lindo que estamos viviendo".

Arrepentimiento del gol: "No. ¿Cómo me voy a arrepentir? Soy el hombre más orgulloso de haber marcado ese gol. También estoy orgulloso de mis compañeros, porque yo creo que fue un trabajo en equipo que se hizo para lograr ese gol y para lograr esa clasificación".

Un gol maradoniano: "Es un trabajo en equipo. Es fundamental el trabajo en equipo. Así se trabajó y, gracias a Dios, la gloria es de todos".

El 6-0 ante Suiza: "Es muy triste perder de esta manera. El partido lo he visto dos veces y he analizado todos los errores que hemos cometido. Lo más importante de esto es que nosotros somos autocríticos. A cada uno le mandan el vídeo y cada uno tiene que ver los errores que se cometieron para no cometerlos en el Mundial".

Trabajar más duro: "Siempre lo digo y lo diré: es bueno que nos pase ahorita para nosotros mirar los errores y saber que tenemos que trabajar aún más. Si estamos trabajando bien, tenemos que trabajar el doble y, si es necesario, el triple para llegar bien al Mundial".

Polémica con los comerciales: "No le tomo importancia a mucha gente que están hablando que los comerciales o que por qué todos los comerciales. Es algo que siempre le doy gracias a mis compañeros y es algo que también le doy gracias a Dios, porque Dios me ha brindado esa oportunidad de poder marcar ese lindo gol y de poder estar bien".

Gol, regalo de Dios: "Es un regalo que me ha dado Dios y voy a disfrutarlo al máximo. No tengo por qué estar pensando en otras cosas. Si Dios me puso ese regalo, lo voy a disfrutar".

Mensaje a la afición: "A la afición le digo que crea en la selección, en los jugadores. Yo sé que nosotros damos más. Esto que nos pasó nos hará más fuertes. Esto es algo importante. No podemos perder la fe. A veces, perdemos la fe. Pasó cuando perdimos contra Estados Unidos. No hay que perder la fe".