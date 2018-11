Thomas Tuchel cierra el debate con Mbappé y Rabiot

En conferencia de prensa, Tuchel volvió sobre el tema: «Sí, todavía estamos pensando en el tema. Es importante reflexionar sobre lo ocurrido en Marsella, en silencio y sin presiones. Ahora nuestra atención está en Lille, las cosas han terminado».

«Espero que el equipo evolucione. Pero en mi opinión es un proceso que nunca termina. También son necesarias cosas así, que no me gustan. No me gusta hacer estas cosas, pero a veces es necesario hacerlo para después mirar adelante», recalco el técnico.