Usain Bolt anotó su primer gol en el fútbol de Australia

El deportista caribeño además lo hizo por partida doble en el partido amistoso ante el Macarthur South West United, al que su equipo venció por 0-4.

Bolt, que había estado a punto de marcar con un remate de cabeza que salió desviado, inauguró su cuenta en el segundo periodo, cuando su equipo ya ganaba por 0-2.

Here it is, @usainbolt, the footballer, scores his maiden Mariners goal. What a moment! Don't think limits! ⚡️ #SWSvCCM#CCMFC 🎥@FOXFOOTBALLpic.twitter.com/X7zrqmrYCZ