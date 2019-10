Adlaberto Carrasquilla reconoce que está pasando por un buen momento, con el FC Cartagena.

"Venía con un objetivo claro que es dar lo mejor de mí, buscar los objetivos que todavía están en plan, el objetivo más claro oque es ascender".

"Si asciende y el club me lo permite, no dudaría en quedarme".

La selección de Panamá.

"En la selección de Panamá se está haciendo un relevo generacional donde ahí soy uno de los más jóvenes, todavía no soy uno de los jugador referente allá porque hay jugadores también que tienen buen nivel y mucha experiencia y tengo que ir allá y aprender de mucho de esos jugadores".

Interés de otros clubes.

"Yo mismo le he dicho a mi agente que si hay una mejor oferta o hay algo, que deje esos a un costado y qu eme deje libre, me deje fluir porque creo que si me da una noticia de esas, quizás no se cómo me vaya a resultar, pueda crear más presión o una baja y eso es lo que en estos momentos no quiero".