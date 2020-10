Colombiano Sebastián Muñoz inicia defensa de título PGA Sanderson con coliderato

Los cuatro jugadores firmaron una tarjeta de 64 golpes, ocho bajo par, en la primera ronda en el Country Club de Jackson (Mississippi).

En 2019, Muñoz levantó en este campo su primer título PGA derrotando en hoyo extra al surcoreano Im Sung-jae, convirtiéndose en el segundo colombiano en lograr una victoria en el circuito estadounidense, tras Camilo Villegas.

Para evitar la presión y los nervios del campeón defensor, el jugador bogotano confesó el jueves que intentó sacarse de la cabeza su victoria del año pasado.

"De alguna forma me engañé a mi mismo pensando que no era el campeón defensor, sino que este era otro torneo en un campo que me gusta mucho. Hasta ahora ha funcionado, así que seguiré haciéndolo", dijo Muñoz, de 27 años, al término de la jornada.

En su intento de convertirse en el primer golfista que revalida este título, Muñoz hizo birdie en cuatro de sus primeros cinco hoyos. Su único bogey lo hizo en el noveno hoyo y a partir del 13 logró cuatro birdies seguidos.

A cuatro golpes de distancia de los líderes acabó el español Sergio García, quien tuvo un inicio discreto, pero después encadenó cinco birdies en los últimos ocho hoyos.

Los dos primeros del ranking de la PGA, el estadounidense Dustin Johnson y el español Jon Rahm, así como otras estrellas como Tiger Woods no participan en este torneo.