Panamá competirá en los Suramericanos de playa con delegación de ocho atletas

"Panamá no ha logrado medallas en juegos suramericanos. Hay potencial, pero no hay expectativas de medallas, aunque no se descarta y a la vez sería histórico en los Suramericanos de Playa", señaló la fuente cercana al Comité Olímpico de Panamá (COP).

Los atletas que competirán en la disciplina del triatlón son Petter Vega y Armando Abaunza, mientras que el grupo del stand up paddle lo componen Stephanie Bodden, María Samudio, Eileen Pitti, Jonathan Guardia, Gilberto Soto y Edonays Caballero.

Está será la tercer vez que el país centroamericano compita en un cita suramericana de playa.

La primera vez que Panamá dijo presente en este tipo de justas playeras fue en la primera versión en Punta del Este, Uruguay, en 2009 y la segunda se dio en III edición realizada en Vargas, Venezuela en 2014.

Los atletas, quienes fueron presentados hoy en las instalaciones del COP, viajarán en dos grupos, según adelantó la fuente.

"Triatlón viajará el domingo 10 de marzo. Ellos compiten el 14 del mismo mes (el día de la inauguración). Los de stand up Paddle viajarán el 18 y competirán en los Juegos 22 y 23 del mes en mención", informó.

Agregó que "en estos juegos no hay surf de playa, debido a que estos se realizarán en la riberas de un río".

La cuarta edición del evento tendrá la participación de deportistas de todos los países de América del Sur y algunos de América Central y el Caribe y se darán del 14 hasta el 23 de marzo.

El fútbol de playa, el tenis de playa, el esquí acuático, la vela, el remo, stand up paddle, y el triatlón, serán algunos de los catorce deportes que se desarrollarán en este certamen, que albergará unos 2.000 deportistas.

Los Juegos Suramericanos de Playa se inauguraron en el 2009, en las localidades uruguayas de Montevideo y Punta del Este; en el 2011 se llevó adelante su segunda edición en Ecuador; y en el 2014, los juegos tuvieron su sede en Venezuela.