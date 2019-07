El helvético dijo en rueda de prensa, tras dejar en el camino al japonés Kei Nishikori, que es "bonito" volver a medirse al español en la pista central de Wimbledon once años después de su último enfrentamiento.

"No creo que haga falta que os diga sus debilidades y sus fortalezas", señaló el suizo.

Preguntado sobre qué partidos entre los dos, de los 39 que han disputado, tendrá relevancia de cara al encuentro del viernes, Federer eligió la final de 2017 en el Abierto de Australia, mientras que descartó las semifinal de hace poco más de un mes en Roland Garros, por las condiciones ventosas en las que se jugó.

"No lo sé y creo que, de todos modos, no importa. Esto va a ir sobre cómo he jugado hasta ahora y cómo ha jugado él hasta ahora. Espero que vaya bien para mí. Va a ser difícil. Rafa puede hacer daño a cualquiera en cualquier superficie", destacó el de Basilea.

EFE.