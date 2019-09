Con la caída de Osaka, que perdió con parciales de 7-5 y 6-4, el último Grand Slam pierde a los dos defensores del título, luego que Novak Djokovic abandonara el domingo por una lesión en el hombro.

