El cobre alcanza un máximo en una década y roza los 10,000 dólares por tonelada

Washington/El precio del cobre alcanzó un nivel inédito en una década y rozaba este martes el umbral de los 10.000 dólares por tonelada por la fuerte demanda en China, un dólar débil, además de los temores que rodean la oferta en Chile, el mayor productor mundial.

El precio del metal rojo llegó a 9.965 dólares la tonelada en el mercado de metales de Londres, un nivel que no se veía desde el 4 de marzo de 2011, pero luego cedió terreno.

En la tarde, el contrato a tres meses cotizaba a 9.751 dólares por tonelada.

El precio del metal rojo casi se ha duplicado con respecto a los 4.371 dólares por tonelada de marzo del año pasado.

Con esta tendencia el cobre se acerca a su récord histórico de 10.190 dólares por tonelada alcanzado el 15 de febrero de 2011.

La subida - que ha sido progresiva en los últimos meses - está apuntalada por la recuperación en China, que implica un alza en la demanda.

Los precios también están sustentados en la debilidad del dólar que favorece las compras de materias primas nominadas en esta divisa, así como en las "preocupaciones sobre la oferta" por las protestas en Chile, destacó Anna Stablum, analista de Marex Spectron.

En el país andino, se produjeron movilizaciones en contra de la decisión del presidente Sebastián Piñera de impugnar una iniciativa del Congreso para permitir un nuevo retiro de los fondos privados de pensiones para palear la crisis por la pandemia. El Tribunal Constitucional avaló el martes la retirada de los ahorros previsionales.

Pero estas protestas afectaron los puertos de San Antonio, en el centro del país, e Iquique, en el norte, cerca de donde están las minas de cobre.

Para Elijah Oliveros-Rosen, economista senior para Latin America de S&P Global Ratings, los factores estructurales y cíclicos importan más que lo que está ocurriendo en Chile en la cotización del cobre.

"Hay un alza estructural de los precios del cobre que tiene que ver con una transición hacia tipos de energías que demandan mucho cobre", explicó Oliveros-Rosen.

El analista de S&P Global Ratings citó en tanto como factores cíclicos el gasto en infraestructura en China y en Estados Unidos.

Márgenes extrechos

El experto en materias primas Bart Melek, de TD Securities, explicó a la AFP que el mercado ya operaba en márgenes estrechos e indicó que no cree que por el momento estén dadas las condiciones para un "súper ciclo".

Para Melek se podría dar una situación de este tipo si hay inversiones de billones de dólares en infraestructura para una economía más verde, y en ese caso la demanda podría superar a la oferta.

"En este punto, de verdad no veo que haya ninguna evidencia para sugerir que esto esté sucediendo", indicó Melek.

El cobre es muy utilizado en la industria, especialmente en la confección de circuitos eléctricos, por lo que es conocido como un indicador del pulso de la economía mundial.

Algunos operadores miran con atención el favoritismo del candidato de izquierda Pedro Castillo hacia las presidenciales de Perú.

Oliveros-Rosen indicó que la posibilidad de su victoria crea "incertidumbre", pero sostuvo que en los últimos años, pese a las turbulencias políticas, el país ha mantenido su producción.

"Para Perú el sector minero es tan importante que quien sea que esté en el poder va a tomar los pasos necesarios para asegurarse de que la minería de cobre siga siendo un pilar clave de la economía", indicó.