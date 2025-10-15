Precios de los combustibles cambiarán a partir de este viernes 17 de octubre

Ciudad de Panamá/La Secretaría de Energía anunció una baja en los precios de los combustibles que regirán desde este viernes 17 de octubre.

La gasolina de 95 octanos bajará tres centavos, quedando su precio en 88 centavos por litro.

La gasolina de 91 octanos también disminuirá su precio, un centavo, quedando en 85 centavos por litro.

Mientras que el diésel bajo en azufre bajará su precio dos centavos, quedando en 82 centavos el litro.

Estos precios regirán hasta las 5:59 de la mañana del próximo viernes 30 de octubre.