Asamblea Nacional discute proyecto para proteger datos financieros personales

Se trata del Proyecto 463, que busca salvaguardar y garantizar el derecho fundamental a la protección de los datos de los ciudadanos. Fue analizado en una subcomisión de la Comisión de Gobierno, donde las entidades están haciendo recomendaciones.

La diputada independiente, Ana Matilde Gómez, espera que se puedan lograr cambios ante las llamadas constantes que experimentan usuarios de diversas entidades para ofrecer diversos productos.

“Es un sistema que está sustentado en el crédito, donde hay un déficit enorme, la gente gasta más de lo que tiene. Cuando a usted lo llaman y le dicen que está preaprobado, ni siquiera el filtro sirve para contenerlo a usted, porque usted no es su propio freno. Eso, y otras observaciones que hay de uso indebido de datos personales”, alertó Gómez.

El administrador de la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG), Irvin Halman, sostuvo que Panamá ha quedada rezagada respecto a estos avances.

“Que el ciudadano se pueda sentir confiado de utilizar las plataformas digitales, porque están las autoridades que supervisan cada sector emitiendo directrices, estándares, protocolos para el resguardo de esa información”, manifestó Halman.

Según el diputado del PRD, Leandro Ávila, los datos personales, hoy por hoy, son objeto de muchos “relajos”.

“A cualquier ciudadano le llaman y le ofrecen una tarjeta de crédito donde dicen que está preautorizada. Para que eso suceda, alguien ha tenido que suministrar información financiera de la persona. Nadie ofrece una tarjeta de crédito si no sabe que la persona tiene el poder adquisitivo para poder pagar”, afirmó Ávila.

Un artículo de la Ley se señala que el titular tiene derecho a que sus datos no sean utilizados para otros fines que no hayan sido expresamente informados, tales como publicidad, promociones, encuestas, mercadeo, etc...

Se propone que el procedimiento de almacenamiento de información sea fiscalizado y supervisado por la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai).