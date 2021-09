El plazo vencido fue para que se reactivaran trabajadores de la industria, que es la relacionada a minas, canteras, agua, electricidad, energía y construcción, así como la industria de los alimentos.

Los reportes del Ministerio de Trabajo aseguran que al corte, unos 13 mil 500 trabajadores suspendidos fueron reactivados en la construcción.

La asesora legal del Mitradel, Cristal Lawson, explicó que “adicional a las reactivaciones en la construcción, el resto de las actividades del sector secundario de la economía que son unas 6 mil personas más, ya el Ministerio de Trabajo tenía una reactivación de más del 60% que representa 183 mil 647 personas que habían sido reactivadas previo al 31 de agosto”.

Se detalla que de esas 183 mil personas reactivadas, hay 23 mil 400 aproximadamente que terminaron su relación laboral. El 50% de ellas por mutuos acuerdos. El resto corresponde a expiración del contratos, renuncias y despidos, entre otros.

El presidente del Sindicato de Industriales asegura que cada vez el gobierno pone más trabas para abrir negocios y por eso cada vez hay más informales huyendo a las trabas y la burocracia.

Aldo Mangravita pidió al gobierno “que nos deje trabajar, que eso es lo que sabemos hacer, que deje de impedir que se desarrolle económicamente el país, eso es lo que tiene que hacer y acatar los puntos que le hemos mandado a través del CONEP. Están claritos los puntos a resolver, eso es lo que tienen que hacer para que la economía vuelva a dar el giro que tiene que hacer. Y claro, con mucho tiempo y mucha paciencia porque usted no reintegra a una persona si usted no está vendiendo, si usted no está cobrando, si usted no está facturando”.

Por su parte, el consultor laboral René Quevedo dijo que “lo primero es eliminar las restricciones de movilidad, ya no tienen sentido, ya hemos sacrificado a más de 400 mil familias, es hora de liberar la economía. Dos: eliminar la narrativa de terror, el terror va a generar más desempleo, tercero, inyectar inmediatamente urgentemente liquidez a la economía. El Estado está en una precaria situación financiera así que va a tener que venir de financiamiento bancario e inversión extranjera”.

El Ministerio de Trabajo insiste que los números son positivos porque en 2020 hubo 140 mil nuevos contratos de trabajo, mientras que al corte de julio de este año ya tenían registrados 136 mil contratos nuevos.