Panameños son los más honestos a la hora de buscar un trabajo, según estudio

Ciudad de Panamá/El 97% de los talentos en Panamá no miente ni exagera información en su currículo. Además, 6 de cada 10 personas aplica a las vacantes por medio de sitios web para la búsqueda de trabajo. Así lo revela la encuesta de Konzerta “¿Cómo son las búsquedas laborales hoy?”.

Estos datos se pudieron conocer gracias a este estudio, donde se indagó sobre el proceso que atraviesan las personas para encontrar un empleo y en el cual está inspirada la nueva campaña “Contra Todos: Contratados” de Konzerta.

Panamá y Ecuador se posicionan de primeros en el ranking en comparación con los otros países de la región: donde el 97% de los ecuatorianos y panameños solo ponen datos ciertos en su CV, seguidos por Perú y Chile con 96% y por último Argentina con un 95%.

¿Cuáles son los motivos por los que algunos talentos panameños sí deciden colocar información falsa en su currículum?

El 52% asegura que es porque necesita encontrar un trabajo de manera urgente, el 27% porque necesita aplicar a puestos para los que podría

parecer que no está calificado, un 13% porque necesita aplicar a puestos para los que podría estar sobrecalificado y 8% porque no confía en la posibilidad de encontrar trabajo sin información falsa que suma. Los portales de búsqueda de empleo son los más elegidos por los talentos: el 63% los prefiere al momento de buscar un trabajo, los panameños optan por diferentes medios para postularse, sin embargo, los portales de búsqueda de empleo son los más elegidos por los talentos: el 63% de ellos los selecciona.

Mientras que el 25% prefiere las páginas de las empresas, el 5% las redes de los profesionales, el 4% su círculo de contactos y el 3% a través de una agencia de Recursos Humanos.

¿Qué pasa con los otros países de la región?

La respuesta a nivel regional es mayoritariamente la misma: el 64% de los encuestados se postula a búsquedas laborales a través de portales de empleo. En Chile el 75% de los talentos, en Argentina el 65%, en Perú el 63% y en Ecuador el 60%.

El 21% de los talentos del país aplica a algunos avisos que no se ajustan exactamente a su perfil, mientras que el 68% se postula únicamente cuando cumple con todos los requisitos y el 11% envía su CV a las búsquedas que le gustan sin tener en cuenta cuáles son las condiciones necesarias para el puesto.

¿De qué forma se contactan los reclutadores con los talentos?

El 55% de los encuestados del país respondió que los profesionales de recursos humanos se comunican con las personas que buscan trabajo mayoritariamente por teléfono. El 31% es contactado a través del correo electrónico y el 14% a través de los mismos portales de empleos por los que fue enviada su postulación.

Además, el medio que eligen los especialistas en Recursos Humanos para contactar a los talentos concuerda con lo que los mismos talentos prefieren mayoritariamente: el 72% de los panameños prefiere un llamado telefónico, el 26% elige un correo electrónico y el 2% opta por ser contactado a través del portal de empleo por el que se postuló.

¿Qué es lo que más les molesta a los talentos panameños al momento de atravesar el proceso de la búsqueda laboral?

El 83% responde que es el hecho de postularse y no recibir ninguna respuesta, el 26% dice no comprender por qué no consideran su perfil en algunas búsquedas, el 18% no contar con una devolución después de las entrevistas, el 10% no encontrar avisos acordes con sus intereses, el 8% deber indicar la remuneración pretendida, el 4% por el tipo de preguntas que se hacen en las entrevistas y el 1% por tener que pasar por el proceso de una entrevista en sí misma.

Hoy, el 38% de las entrevistas laborales son virtuales.

¿Y qué pasa con las entrevistas una vez que se llega a esa instancia?

El 62% de los talentos asegura que generalmente son presenciales, frente a un 38% que responde que son virtuales.

A nivel regional, las respuestas cambian según los países: en Argentina, Panamá y Ecuador mayoritariamente las entrevistas son presenciales, mientras que en Perú y Chile son sobre todo virtuales.

Alineado con lo que normalmente piden los reclutadores al momento de entrevistar a las personas, el 81% de los panameños asegura que se siente más cómodo en las entrevistas que son presenciales que en aquellas que se realizan de manera remota.

Por otro lado, solo el 18% de las personas de Panamá que tienen una entrevista laboral recibe una devolución luego de tenerla, el 31% solo en algunos casos y el 51% directamente no obtiene respuesta luego de ser entrevistado. En caso de no recibir una

devolución, el 57% de los talentos tampoco la pide, el 22% solo a veces y el 20% sí lo hace.