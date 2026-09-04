AVIS Rent a Car Panamá amplía su oferta de movilidad con nuevas unidades ISUZU D-MAX
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La incorporación de las pickups ISUZU D-MAX suma una nueva alternativa a la flota de AVIS Panamá para atender diferentes necesidades de movilidad de sus clientes.
Ciudad de Panamá, Panamá/AVIS Rent a Car Panamá incorporó nuevas unidades ISUZU D-MAX a su flota, ampliando las alternativas disponibles para clientes que buscan una pickup capaz de responder tanto a recorridos urbanos como a viajes, actividades empresariales y desplazamientos que demandan mayor capacidad y versatilidad.
La llegada de las nuevas unidades permite incorporar a la oferta de AVIS un vehículo que combina la reconocida resistencia de ISUZU con características de seguridad, tecnología, confort y desempeño diseñadas para diferentes escenarios de conducción.
Dentro del negocio de alquiler de vehículos, la diversidad de la flota permite responder a perfiles y necesidades cada vez más amplios. En este contexto, la ISUZU D-MAX ofrece una alternativa para clientes que requieren mayor capacidad sin renunciar a comodidad y facilidad de conducción, ampliando las posibilidades de uso de una pickup más allá del entorno tradicional de trabajo.
Para ISUZU Panamá, la incorporación de unidades a una compañía dedicada al alquiler de vehículos representa también una oportunidad para acercar la experiencia D-MAX a nuevos conductores y mostrar sus capacidades en diferentes tipos de recorrido y condiciones de uso.
Las unidades cuentan con el respaldo de COPAMA, que acompaña la operación mediante su estructura de atención y servicio posventa, contribuyendo a mantener los vehículos preparados para las exigencias propias de una flota de alquiler.
Con esta incorporación, AVIS Rent a Car Panamá continúa diversificando su propuesta de movilidad en el país, mientras ISUZU Panamá amplía la presencia de la D-MAX dentro de un segmento que conecta la marca directamente con nuevos usuarios.
Esta entrega representa así un nuevo espacio para demostrar la versatilidad de ISUZU D-MAX y su capacidad para adaptarse a las diferentes formas de recorrer Panamá.