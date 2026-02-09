BAC Panamá cierra 2025 con inversión social de $320,000 y consolida liderazgo regional en banca sostenible

La estrategia Triple Valor cumple tres años integrando los ejes económico, social y ambiental en el modelo de negocio del banco.

Ciudad de Panamá, Panamá/BAC Panamá destinó más de $320,000 a inversión social estratégica durante 2025, consolidando el tercer año consecutivo de su estrategia Triple Valor. El modelo, implementado desde 2022, integra los ejes económico, social y ambiental en la operación del banco y ha posicionado a la entidad como referente de liderazgo sostenible en Centroamérica, según confirma su reconocimiento en el ranking Merco.

La inversión se distribuyó entre iniciativas ambientales ($73,000) y programas sociales internos y externos ($245,000), abarcando educación financiera, fortalecimiento empresarial, inclusión de poblaciones vulnerables y acción climática. Los resultados evidencian un modelo donde rentabilidad y responsabilidad operan como variables complementarias.

Educación financiera e inclusión: los números

El programa de educación financiera del banco alcanzó a 10,600 personas durante 2025. El desglose revela una estrategia segmentada: 1,500 estudiantes de secundaria en las provincias de Panamá, Panamá Oeste y Colón recibieron formación en finanzas personales; 2,000 colaboradores participaron en programas de preparación para la jubilación; 1,500 adolescentes fueron impactados a través de ferias educativas escolares; y 2,500 clientes completaron capacitaciones en banca digital.

En el segmento empresarial, el Programa de Fortalecimiento Empresarial capacitó a 1,700 emprendedores y empresarios en ventas, marketing digital, planificación estratégica e inteligencia artificial. La alianza con Ampyme extendió el alcance a provincias clave, mientras que los Mercaditos KASH —espacios comerciales para emprendedores— facilitaron más de 300 transacciones de negocio.

El programa Mujeres BAC registró 700 emprendedoras capacitadas e incorporó al sistema financiero formal a 35 mujeres líderes de las comarcas Guna Yala, Ngobe Wounaan, Emberá, Kuna, Bribri y Naso Tjer Di. La iniciativa incluyó acceso a herramientas de cobro digital como Mi POS y KASH, promoviendo la formalización de negocios culturales en territorios indígenas.

En materia de accesibilidad, la alianza con APALES permitió capacitar a más de 100 personas sordas en educación financiera y formar a 20 colaboradores del banco en lengua de señas panameña, fortaleciendo la atención inclusiva en sucursales.

Finanzas sostenibles: $13.2 millones en créditos verdes

El eje económico de la estrategia Triple Valor se traduce en una cartera de finanzas sostenibles en crecimiento. Durante 2025, BAC desembolsó más de $13.2 millones en préstamos y leasing verdes, destinados a financiar paneles solares, vehículos eléctricos e híbridos, y otros proyectos con impacto ambiental positivo.

El banco también amplió su portafolio de productos financieros inclusivos: débito empresarial para facilitar la gestión de pagos en negocios, asistencia y seguro Cuidadísima orientado al bienestar de clientes, y tarjetas de crédito diseñadas para inicio de historial crediticio. Estos productos operan bajo principios de venta responsable y prevención del sobreendeudamiento, pilares del eje económico de Triple Valor.

"La estrategia Triple Valor representa nuestra convicción de que el éxito financiero debe alinearse con el progreso social y el cuidado del medio ambiente. No concebimos estas dimensiones como compromisos separados del negocio; son parte integral de cómo operamos y generamos valor. En el 2025 seguimos reimaginando la banca, más sostenible y humana que contribuya al desarrollo de Panamá". — Ramón Chiari, Presidente Ejecutivo BAC Panamá

Gestión ambiental y reducción de huella operativa

El eje ambiental de Triple Valor registró avances en medición y reducción de huella de carbono. Entre las iniciativas destacan la modernización del sistema de aire acondicionado del Edificio Marbella, orientada a eficiencia energética y reducción de huella hídrica, y la participación activa en el programa Reduce tu Huella Corporativa del Ministerio de Ambiente.

BAC mantiene desde 2017 la adopción de dos hectáreas en el Parque Nacional Camino de Cruces, donde ha sembrado aproximadamente 10,000 árboles como parte de su estrategia de compensación voluntaria de emisiones. La alianza con Leafsinc para separación y recolección de residuos complementa la gestión ambiental en instalaciones del banco.

El programa de voluntariado corporativo Acciones Positivas movilizó a más de 250 colaboradores en actividades de educación financiera comunitaria y gestión ambiental, evidenciando la integración de la estrategia de sostenibilidad en la cultura organizacional.

Plataforma de impacto social

La plataforma digital Yo Me Uno, que facilita donaciones a través de tarjetas de crédito y débito, cuenta actualmente con 13 ONG aliadas. Durante 2025, el espacio Yo Me Uno Talks visibilizó el trabajo de organizaciones como Fundacáncer, Pro Niños del Darién y Casa Ronald, fortaleciendo el ecosistema de solidaridad digital que el banco ha construido como canal entre sus clientes y causas sociales.

Perspectiva sectorial

Los resultados de BAC Panamá se inscriben en una tendencia regional donde las instituciones financieras incorporan criterios ESG (ambientales, sociales y de gobernanza) en sus modelos de negocio. La estrategia Triple Valor, con tres años de implementación documentada, ofrece un caso de estudio sobre la integración de sostenibilidad en banca comercial.

El reconocimiento en el ranking Merco valida la consistencia entre la estrategia declarada y los resultados obtenidos. Para 2026, el banco proyecta profundizar alianzas estratégicas, escalar soluciones de inclusión financiera y continuar la transformación de su cartera hacia negocios sostenibles, consolidando su posición como referente de liderazgo sostenible en Centroamérica.