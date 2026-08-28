Tu Banco, tu Istmo: Banistmo presenta nueva identidad como parte del Grupo Financiero BSC

Banistmo inicia una nueva etapa en su historia con la presentación de una identidad de marca que busca reflejar su evolución como institución financiera y, al mismo tiempo, fortalecer el vínculo que ha construido con Panamá durante más de cinco décadas.

Ciudad de Panamá, Panamá/Bajo el concepto “Tu Banco, tu Istmo”, esta renovación está inspirada en la fuerza, diversidad y dinamismo del país y representa mucho más que una transformación visual. Para la entidad, se trata de una evolución que responde a las nuevas necesidades de las personas y empresas, manteniendo como pilares la cercanía, la confianza y el compromiso que han acompañado su trayectoria en el mercado panameño.

La nueva identidad también marca una etapa importante para Banistmo como parte del Grupo Financiero BSC, respaldo regional que fortalece sus capacidades y amplía las oportunidades para continuar desarrollando soluciones y experiencias relevantes para sus clientes.

Una identidad conectada con Panamá

El Istmo se convierte en uno de los principales elementos de inspiración de esta nueva etapa. Su posición, diversidad, movimiento y capacidad de conectar representan características que Banistmo busca trasladar a su manera de relacionarse con las personas, empresas y comunidades.

De esta forma, la nueva identidad pretende reflejar un banco que conoce el mercado local y comprende la realidad de sus clientes, pero que también cuenta con las capacidades necesarias para acompañarlos frente a un entorno financiero que evoluciona constantemente.

Con más de 50 años de trayectoria en Panamá, Banistmo ha formado parte de diferentes momentos del desarrollo económico y social del país, acompañando a personas, familias y empresas en la construcción de sus proyectos y en el logro de sus objetivos.

Ese conocimiento del mercado panameño se mantiene como una de sus principales fortalezas y ahora se complementa con el respaldo regional del Grupo Financiero BSC.

Una evolución que va más allá de la imagen

La transformación de Banistmo no se limita a una nueva expresión gráfica. La evolución de la marca busca representar también una institución preparada para responder a las expectativas actuales de sus clientes y continuar fortaleciendo su propuesta de valor.

Cercanía, confianza, compromiso, solidez, orgullo por Panamá e innovación con propósito son algunos de los valores que acompañan esta nueva etapa.

La apuesta consiste en combinar la experiencia acumulada durante más de cinco décadas con nuevas capacidades que permitan ofrecer soluciones cada vez más relevantes, manteniendo a las personas en el centro de las decisiones.

Este enfoque también contempla la construcción de relaciones de largo plazo. Más allá de ofrecer productos y servicios financieros, Banistmo busca continuar acompañando a sus clientes en diferentes etapas de sus vidas y en las decisiones que pueden determinar el crecimiento de sus familias, emprendimientos y empresas.

Trayectoria local con respaldo regional

Ser parte del Grupo Financiero BSC representa otro componente relevante dentro de esta evolución. La combinación entre conocimiento local, trayectoria y respaldo regional fortalece la capacidad de Banistmo para enfrentar los retos de un mercado financiero cada vez más dinámico.

Para los clientes, esta integración busca traducirse en mayores capacidades, nuevas oportunidades y una oferta que evolucione de acuerdo con sus necesidades.

Al mismo tiempo, Banistmo mantiene su compromiso con Panamá y con el desarrollo de las comunidades con las que interactúa. Durante su trayectoria, la institución ha buscado contribuir al crecimiento económico y social del país, apoyando a personas y empresas en la consecución de sus metas y generando oportunidades que aporten al bienestar colectivo.

Esta visión se mantiene dentro de la nueva etapa de la marca, ahora con una identidad que busca expresar de manera más directa esa conexión con el país.

“Tu Banco, tu Istmo”: una declaración de pertenencia

El concepto que acompaña la renovación resume la intención detrás de la transformación. “Tu Banco, tu Istmo” plantea una relación de cercanía y pertenencia, destacando a Panamá no solo como el mercado en el que opera Banistmo, sino como parte fundamental de su identidad.

La apuesta por el Istmo como elemento central también reconoce el potencial de un país caracterizado históricamente por conectar personas, mercados, culturas y oportunidades.

En ese contexto, Banistmo proyecta su nueva identidad como un punto de partida para continuar evolucionando junto a sus clientes y al país.

Después de más de cinco décadas de trayectoria, la institución abre así un nuevo capítulo que combina experiencia, conocimiento local y respaldo regional, manteniendo el propósito de acompañar a personas y empresas en sus proyectos.

Con esta transformación, Banistmo reafirma su intención de seguir convirtiendo el potencial del Istmo en oportunidades, crecimiento y bienestar, fortaleciendo una relación con Panamá construida a través de los años y proyectándola hacia el futuro.