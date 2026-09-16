ZEEKR llega oficialmente a Panamá de la mano de Bahia Motors

Lamarca de movilidad eléctrica premium iniciaoperaciones en el país con los modelos ZEEKR X, ZEEKR 7X y ZEEKR 001, bajo el concepto “ZEEKR Go Beyond”.

Ciudad de Panamá, Panamá/Bahia Motors anuncia oficialmente la llegada de ZEEKR a Panamá, incorporando a su portafolio una nueva generación de movilidad eléctrica premium que combina tecnología de vanguardia, diseño, seguridad y alto desempeño.

El lanzamiento marca el inicio de la representación exclusiva de ZEEKR por parte de Bahia Motors en Panamá y coincide con la apertura de su nueva sucursal en Town Center, un espacio creado para que los clientes puedan conocer de cerca los vehículos y experimentar todo lo que ofrece la marca.

Bajo el concepto “ZEEKR Go Beyond”, la marca invita a ir más allá de lo conocido en movilidad eléctrica y descubrir una experiencia donde tecnología, diseño e innovación se integran en cada detalle.

ZEEKR nace con una visión global. Sus vehículos combinan ingeniería de vanguardia con diseño desarrollado en Suecia, incorporando la influencia del diseño escandinavo y altos estándares de calidad. Su proceso de producción se apoya en una fábrica aproximadamente 90% robotizada, donde la automatización y la precisión tecnológica permiten alcanzar elevados niveles de consistencia y calidad.

“ZEEKR representa una nueva generación de movilidad premium. Es un vehículo que realmente supera las expectativas y cambia lo que conocemos hasta ahora sobre lo que puede ofrecer un automóvil eléctrico”, destacó Anthony, en representación de Bahía Motors.

Para su llegada a Panamá, ZEEKR presenta tres modelos: ZEEKR X, ZEEKR 7X y el icónico ZEEKR 001, cada uno con una propuesta diferente dentro del segmento de movilidad eléctrica premium. La marca adelantó además que este lanzamiento es solo el comienzo de su presencia en el país, con nuevos modelos y novedades previstas para el mercado panameño.

La llegada de ZEEKR se complementa con el respaldo y la experiencia de Bahía Motors, empresa panameña con 30 años de trayectoria en el sector automotriz. La compañía ofrecerá una atención personalizada y una experiencia integral antes, durante y después de la compra.

Esta nueva representación también forma parte de la visión de Bahía Motors hacia una movilidad más sostenible. El medioambiente constituye uno de los pilares de su estrategia de responsabilidad social empresarial, que incluye iniciativas como la generación de energía mediante paneles solares para contribuir a la reducción de su huella de carbono.

Con ZEEKR, Bahía Motors fortalece su apuesta por el futuro de la movilidad en Panamá y abre una nueva puerta para quienes buscan una experiencia eléctrica que vaya más allá de lo esperado.

ZEEKR Go Beyond.

Para conocer más sobre ZEEKR en Panamá, sus modelos y novedades, visite zeekrpanama.com y siga la cuenta de Instagram @zeekr_panama.