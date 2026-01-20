Cerveza Atlas celebra 100 años con un proyecto que conecta generaciones

El centenario de Atlas arranca con el Desfile de las Mil Polleras y anuncian el secreto mejor guardado de Panamá: Tipipop. Carlos Vives y Gaira Música Local colaboran con Atlas y Gaitán Bros en el lanzamiento del proyecto junto a artistas panameños.

Ciudad de Panamá, Panamá/Cerveza Atlas inicia la celebración de sus 100 años participando en una de las expresiones culturales más emblemáticas del país: el Desfile de las Mil Polleras. En este punto de encuentro del folclore, la música y la identidad panameña, la marca reveló el secreto mejor guardado de Panamá: TIPIPOP, un ambicioso proyecto musical que honra los grandes clásicos de la música típica panameña y los vuelve a poner en el centro de la conversación cultural actual.

El Desfile de las Mil Polleras fue el escenario natural para dar inicio al centenario de Atlas y presentar este proyecto, que rinde tributo a la música típica panameña desde una mirada contemporánea, a través de nuevas interpretaciones que conectan generaciones y proyectan el sonido panameño más allá de nuestras fronteras.

Impulsada en colaboración con Gaitán Bros y Gaira Música Local, y con la participación especial de Carlos Vives, creador del concepto Clásicos de la Provincia, que inspira este proyecto, esta plataforma cultural llega a Panamá para reinterpretar canciones emblemáticas del típico, conectando la tradición con nuevas audiencias y proyectando nuestro sonido a nivel internacional.

Como primer adelanto del proyecto, se presentó “La Yerbita”, un clásico de Victorio Vergara, reinterpretado por Osvaldo Ayala, Lucho De Sedas, Nando Boom y BCA. Esta nueva versión mantiene la esencia del acordeón, a la vez que incorpora matices de distintos géneros, creando un puente entre la tradición y el Panamá de hoy.

Este lanzamiento marca el inicio de un recorrido musical que celebra las canciones clásicas del típico panameño desde una mirada contemporánea, acercándose a nuevas audiencias a través de sonidos actuales y colaboraciones que mantienen viva la conversación sobre nuestra identidad musical. “La Yerbita” es apenas el primer adelanto de nuevas reinterpretaciones y colaboraciones con más artistas locales, e invita a los panameños a mantenerse atentos a las sorpresas que se revelarán a lo largo del año.

“Hablar de Atlas es hablar de la historia misma de Panamá en el último siglo. Cumplir 100 años celebrando el sonido de nuestra tierra no es solo un hito, es una reafirmación de nuestro compromiso con la cultura, las tradiciones y la identidad panameña”, expresó Angélica Alvarado, directora de Marketing de Cervecería Nacional.

“Estamos extremadamente contentos de haber logrado involucrar a Carlos Vives en este gran proyecto, contar con un staff de producción histórico, celebrar los 100 años de Cerveza Atlas y colaborar con artistas de lujo en un proyecto que marca un antes y un después en la música de Panamá. Hemos aprendido a hacer música que quede para toda la vida; esta producción no es ni mejor ni peor, es diferente. Es el mejor secreto revelado de Panamá”, expresó Alberto Gaitán, productor de Gaitán Bros.

Cervecería Nacional, a través de su marca Atlas, celebra este centenario reafirmando su compromiso con las tradiciones que definen nuestra identidad y con las expresiones culturales que unen al país. En 2026, la marca continuará desarrollando iniciativas que pongan en valor el sonido de nuestra tierra, conecten generaciones y sigan creando motivos de orgullo para Panamá.

La canción “La Yerbita” ya está disponible para el público y puede escucharse en Spotify y en diversas plataformas de streaming. Para conocer más sobre los próximos lanzamientos y novedades del proyecto, las personas pueden seguir la cuenta de Instagram @tipipopoficial.