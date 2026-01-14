Cerveza Panamá presenta “Tamos ready pa’l verano” y anuncia su line up de artistas en carnavales de Las Tablas y Penonomé

La propuesta musical incluye presentaciones de reconocidos exponentes de la música como MR SAIK, Real Phantom y Don Pablo Mures durante los Carnavales en Penonomé y Las Tablas

Con la llegada del verano, se activan los espacios de encuentro y celebración propios de la temporada. En este contexto, Cerveza Panamá presenta “Tamos Ready pa’l Verano”, una iniciativa que busca acompañar al panameño durante estos meses incluye presentaciones musicales con reconocidos artistas locales y experiencias durante los carnavales de Las Tablas y Penonomé, como parte de su presencia en los principales puntos de celebración del país.

La campaña se desarrolla durante la temporada de verano, luego de un periodo de lluvias más prolongado de lo habitual que modificó la dinámica de las actividades al aire libre. Es por ello que, “Tamos Ready pa’l Verano” hace un llamado a las personas a disfrutar del verano y a conectar con el ánimo de alegría y celebración que lo caracteriza, con Cerveza Panamá como el catalizador que impulsa estos encuentros y acompaña los momentos de disfrute compartido.

Como parte de esta propuesta, la marca estará presente en espacios clave de celebración, incluyendo Peskaito, en Penonomé, junto a artistas invitados como Don Pablo Mures, y contará además con un palco propio en el Parque Porras de Las Tablas, uno de los puntos de encuentro más representativos de los Carnavales, donde se presentarán artistas como MR SAIK el sábado, Real Phantom el domingo y Don Pablo Mures el lunes ; a esta agenda se sumarán también presentaciones de los artistas de “Elegidos por su Chispa”, en su tercera temporada, cuyas fechas serán anunciadas próximamente.

El concepto de la campaña parte de un insight claro: el espíritu veranero del panameño siempre está encendido, aunque la rutina pueda frenarlo. Basta una excusa, una chispa, para volver de inmediato a ese mood de celebración.

“El verano es una de las épocas más esperadas para los panameños, porque es cuando volvemos a encontrarnos y a compartir. Desde Cerveza Panamá queremos ser parte de esos momentos y acompañar a la gente en la forma en que vive esta temporada”, señaló Eloy de León, gerente de marca de Cerveza Panamá.

Como complemento a la experiencia, Cerveza Panamá contará con merch exclusivo diseñado por el ilustrador panameño Rako, con piezas pensadas para disfrutar la temporada al máximo, como lentes, bandanas, gorros y t-shirts. Estos estarán disponibles en los espacios de celebración, a través de dinámicas asociadas a la compra de producto, que se estarán anunciando próximamente, y en distintos puntos de venta a nivel nacional.

Con “Tamos Ready pa’l Verano”, Cerveza Panamá reafirma su conexión con el verano panameño y con su plataforma “Prende lo Nuestro”, acompañando el inicio de la temporada desde una mirada cercana, auténtica y orgullosamente local.