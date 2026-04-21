Cofiño desembarca en Panamá de la mano de BYD y el nuevo Sealion 7

El grupo automotriz centroamericano con más de 80 años de trayectoria asume la operación de BYD en Panamá e inaugura con el lanzamiento del Sealion 7 2026, una SUV 100% eléctrica.

Ciudad de Panamá, Panamá/Comienza una nueva etapa para BYD en Panamá. Cofiño, grupo automotriz con más de 80 años de trayectoria en la región, asume con entusiasmo el compromiso de acompañar y fortalecer la operación de la marca en el país. Combinando la innovación tecnológica de BYD con su experiencia, presencia consolidada en Centroamérica y un enfoque permanente en la excelencia del servicio.

La llegada de Cofiño a Panamá marca el inicio de una visión de largo plazo para impulsar la movilidad eléctrica en el país. El grupo entiende que la confianza se construye a diario; por eso, garantiza la continuidad de los servicios de postventa, mantenimiento y soporte técnico para los clientes de BYD en el país. Al mismo tiempo, se proyecta la apertura de nuevas salas de venta en ubicaciones estratégicas, generando oportunidades de empleo y elevando la experiencia en cada punto de contacto.

“Nuestra trayectoria en la región nos ha enseñado que el crecimiento se construye junto a las personas. Iniciamos un nuevo capítulo en Panamá, con profundo respeto por el mercado, entusiasmo por lo que viene y con el compromiso de aportar nuestra experiencia para seguir impulsando el desarrollo de la movilidad del país”, afirmó Edward Davis, Gerente Regional de BYD en Cofiño.

Esa visión de crecimiento se concreta con la presentación del BYD Sealion 7 2026, el modelo que Cofiño elige como carta de presentación en el mercado panameño y que sintetiza todo lo que BYD representa hoy en la industria eléctrica global.

El Sealion 7 es un SUV 100% eléctrico del segmento D que combina un diseño deportivo de líneas oceánicas con especificaciones de desempeño excepcionales. Su sistema Smart AWD entrega una potencia combinada de 523 HP y lleva al vehículo de 0 a 100 km/h en 4.5 segundos, con una velocidad máxima de 215 km/h. La Batería Blade de 82.5 kWh, desarrollada y fabricada por BYD, ofrece una autonomía certificada de 456 km bajo el ciclo WLTC y admite carga rápida DC de 150 kW, alcanzando del 30% al 80% en apenas 30 minutos.

El Sealion 7 incorpora la tecnología exclusiva Cell to Body (CTB), que integra la batería en la estructura del vehículo para mejorar la seguridad y la estabilidad dinámica. En su interior destaca una pantalla multimedia giratoria de 15.6”, sistema de sonido Dynaudio de 12 bocinas, techo solar panorámico, visión 360° en HD y conectividad NFC para usar el teléfono como llave. Más de 20 sistemas de asistencia activa a la conducción completan un equipamiento pensado para el conductor moderno.

“El Sealion 7 es la mejor representación del compromiso de BYD con la innovación. Estamos muy orgullosos de presentarlo como el primero de muchos modelos que llegarán a Panamá junto a Cofiño”, afirmó Edward Davis, Gerente Regional de BYD en Cofiño.

Con una red regional sólida y una visión clara hacia el futuro, Cofiño reafirma su compromiso con Panamá, acompañando la evolución hacia una movilidad más sostenible, accesible y confiable. NOS MOVEMOS JUNTOS CON PANAMÁ.