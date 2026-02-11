Cupido en la oficina: el 56% de los panameños se enamoró en su lugar de trabajo

Según el estudio de Konzerta, el 77% de esos talentos asegura que sus sentimientos eran correspondidos y el 17% llegó a formar una familia con esa persona.

Ciudad de Panamá, Panamá/Según el estudio Match en el Trabajo de Konzerta, el portal líder de empleo de Panamá, el 56% de las personas en Panamá se enamoró en su lugar de trabajo. Además, el 77% de quienes vivieron esta experiencia afirma que sus sentimientos fueron correspondidos, frente a un 23% que asegura que no fue así.

El porcentaje de talentos que se enamoró en su lugar de trabajo se encuentra 5 puntos porcentuales por encima del estudio en 2025, cuando el 51% lo mencionaba.

¿Qué pasó con estos sentimientos? El 35% de los talentos indicó que mantuvo una relación amorosa con esa persona de su trabajo; el 24% aseguró que salió o tuvo citas en algunas ocasiones; el 14% mencionó que convivieron durante un tiempo; el 17% reveló que formaron una familia; y el 10% señaló que se casaron.

“El trabajo no es solo un espacio de intercambio profesional sino que es un ecosistema social donde los vínculos florecen naturalmente. El 56% de los talentos afirma que se enamoró de alguien en su entorno laboral, e incluso el 17% llegó a formar una familia con esa persona. Ante esta realidad, Panamá lidera la región con un 64% de organizaciones que ya implementan políticas específicas respecto a las relaciones amorosas. La mayoría de estas políticas, no prohíben los vínculos sino que apuestan por la transparencia como base de una convivencia sana”. explica Jeff Alejandro Morales, Gerente de Marketing de Konzerta en Jobint.

Match en el trabajo es un estudio de Konzerta en el que participaron 5006 personas trabajadoras y especialistas en Recursos Humanos de Panamá, Chile, Ecuador, Argentina y Perú. La investigación explora las relaciones amorosas en el ámbito laboral y su impacto.

Casi 6 de 10 personas que tuvo una relación en el trabajo, la mantuvo en secreto

El 59% de los talentos que afirman haber tenido una relación amorosa en el trabajo, lo hicieron en secreto; el 38% la mantuvo parcialmente pública, lo que significa que era conocida sólo por algunos de las personas de su trabajo; y solo el 3% asegura que fue totalmente pública, siendo conocida por la mayoría o todos en la oficina.

El 41% de los talentos afirma que la relación amorosa tuvo un efecto positivo en su desempeño laboral, el 59% considera lo contrario. ¿De qué forma los afectó positivamente?

El 33% de los talentos experimentó una mejora en la motivación; el 26% notó una reducción en su estrés laboral; el 11% indicó que la relación le brindó apoyo emocional, otro 11% asegura que incrementó su productividad y para el 7% aumentó la satisfacción laboral. En menor porcentaje, para el 4% fomentó la colaboración; y para otro 4% promovió un ambiente de trabajo más positivo.

En contraste, entre quienes consideran que la relación los afectó negativamente señalan: el 34% que afectó su reputación; el 22% experimentó tensiones con su equipo de trabajo; el 11% presentó dificultad para tomar decisiones objetivas; el 11% manifestó falta de profesionalismo; otro 11% enfrentó conflictos emocionales; y otro 11% sufrió distracciones frecuentes.

Además, de las personas que mantuvieron una relación amorosa en el trabajo el 28%

experimentó inconvenientes relacionados. Entre las principales problemáticas predominan: los rumores o comentarios entre pares con el 56%, seguido que los directivos no avalan las relaciones amorosas en su trabajo con el 22%. En menor proporción con el 6% respectivamente se encuentran: dificultad para separar lo personal de lo profesional, conflicto de intereses, discriminación o trato desigual y falta de concentración.

3 de cada 10 talentos recibió información sobre cómo manejar las relaciones amorosas en el trabajo

El 35% de las personas trabajadoras afirma que recibió información por parte de la organización sobre cómo llevar adelante las relaciones amorosas en el trabajo, el porcentaje más alto de la región luego de Ecuador (3%). Le siguen Perú con el 26%; Argentina con el 20%; y Chile con el 16% con el 84%; Argentina con el 80%; y Perú con el 74%.

Respecto a la posición de las organizaciones frente a las relaciones amorosas entre sus integrantes; el 33% indica que estas relaciones están prohibidas; el 32% señala que no existe una política formal al respecto en su trabajo; el 12% menciona la existencia de un protocolo específico; un 10% indica que las relaciones amorosas entre integrantes del mismo equipo están prohibidas; un 8% afirma que debe informarse a Recursos Humanos y un 5% señala que las relaciones entre supervisores y subalternos están prohibidas.

En cuanto a la percepción personal, el 44% de los talentos considera que las relaciones amorosas en el trabajo son aceptables siempre que se mantengan fuera del ámbito laboral y no interfieran con el desempeño; el 23% las ve mal, ya que estos vínculos pueden causar conflictos, distracciones o problemas; el 13% las aprueba solo si no involucran relaciones de poder, como las que se dan entre líderes y sus equipos; otro 13% opina que son completamente válidas, ya que cada persona es libre de enamorarse o vincularse con quien desee; y el 7% considera que están bien mientras una de las personas no salga beneficiada o perjudicada por el vínculo.

Respecto a lo que harían si se enamoran de un compañero/a en el trabajo y la organización prohíbe esas relaciones amorosas, el 42% de los talentos menciona que respetaría la política de la empresa y no iniciaría la relación; el 28% intentaría buscar una solución dentro de la organización, como hablar con Recursos Humanos o un superior para explorar excepciones; el 17% renunciaría y buscaría empleo en otro lugar; el 12% continuaría con la relación a pesar de la prohibición; y el 1% le pediría a la otra persona que renuncie.

Casi 2 de cada 10 personas trabajadoras sufrió acoso en su organización

Las relaciones amorosas en el trabajo tienen su contracara: las situaciones de violencia, acoso o abuso en el entorno laboral. El 19% de las personas trabajadoras afirma haber sufrido acoso en su lugar de trabajo frente a un 81% que no. Entre las personas que sufrieron acoso laboral, el 12% señala que el acoso provino de pares; el 5% de un líder o supervisor; y el 2% de directivos de la organización.

Frente a esta situación, el 81% de las personas no llevó adelante ninguna acción; el 6% optó por cambiar de trabajo; el 9% habló con Recursos Humanos; y solo el 4% presentó una denuncia.

6 de cada 10 organizaciones en Panamá cuentan con políticas específicas sobre las relaciones amorosas en el entorno laboral

Según los especialistas en recursos humanos, el 64% de las organizaciones en Panamá, cuentan con políticas específicas sobre relaciones amorosas en el ámbito laboral, mientras que el 36% carece de ellas.

El porcentaje de organizaciones que tienen políticas sobre relaciones amorosas se ubica 11 puntos porcentuales por encima del estudio en 2025, cuando el 53% lo mencionaba.

En la región la tendencia mayoritaria es contraria. En Argentina el 81% de las organizaciones no cuentan con estas políticas; en Chile el 76%; Perú el 57%; y Ecuador el 50%.

Dentro de las organizaciones de Panamá en las que hay políticas sobre relaciones amorosas en el trabajo; el 48% prohíbe cualquier vínculo romántico entre sus integrantes; el 30% las permite bajo ciertas condiciones o restricciones específicas, como informar a Recursos Humanos o contar con el consentimiento claro de ambas partes; y el 22% no interviene en las relaciones, aunque se mantiene alerta ante posibles casos de acoso, abuso o vínculos entre líderes y sus subalternos.

En relación al impacto de las relaciones amorosas en el rendimiento laboral, el 50% de los expertos considera que no afectan al desempeño de las personas; el 35% cree que tienen un efecto negativo; y el 15% sostiene que impactan de manera positiva en el trabajo.

En 2 de cada 10 organizaciones se denunciaron casos de abuso o acoso

El 79% de los especialistas en Recursos Humanos afirma que no se han presentado casos de acoso o abuso en sus organizaciones, sin embargo el 21% señala la existencia de denuncias. Entre ellas, el 12% fue de acoso; y el 9% indica que fue de ambos tipos (abuso y acoso)

En cuanto a las situaciones de abuso o acoso reportadas, el 33% corresponde a comentarios inapropiados; un 33% señala el contacto físico no deseado; otro 33% menciona otro tipo de abuso; el 17% indica el uso de una posición de autoridad para forzar o manipular a alguien a participar en una relación o situación no deseada; y otro 17% señala la presión o persecución constante por parte de un superior, para afectar el desempeño o estabilidad emocional de una persona en el entorno laboral.

Ante estas situaciones, el 50% aplicó sanciones o medidas disciplinarias según la gravedad del comportamiento; el 33% de las organizaciones realizó una investigación exhaustiva y tomó medidas basadas en los hallazgos; y el 17% no hizo nada.

En cuanto a la existencia de un protocolo establecido para situaciones de acoso y abuso, el 67% de las organizaciones asegura contar con uno, mientras que el 33% no tiene un protocolo específico al respecto.