“El Efecto RINGO” aterriza en Panamá: nutrición, amor y segundas oportunidades para perros en situación vulnerable

Con años promoviendo la adopción consciente y tenencia responsable, la marca colombiana Ringo llega a Panamá; tras la creación de un joint venture realizado entre Grupo BIOS de Colombia y CMI de Guatemala con propuesta de alta calidad nutricional para perros.

Ciudad de Panamá, Panamá/Un movimiento por la tenencia responsable de mascotas y las segundas oportunidades llega a Panamá de la mano de RINGO, una marca de alimento para perros que combina excelente calidad nutricional con un compromiso social. “El Efecto RINGO” representa esas segundas oportunidades: un cambio total para estos animales y familias dispuestas a dar y recibir amor, a encontrar felicidad para siempre.

Como parte de su lanzamiento, RINGO presentó su producto con valores nutricionales diferenciales (24% de proteína e ingredientes seleccionados) en un evento especial donde se dio a conocer esta iniciativa de impacto social.

El Efecto RINGO: cambiando historias

Este movimiento invita a la comunidad a unirse a esta misión y mejorar el futuro de estos amigos de cuatro patas, trabajando para que cada uno de ellos encuentre un hogar lleno de amor. Para lograrlo, RINGO apoyará la labor de Misión Patitas, Programa del Despacho de la Primera Dama, Maricel Cohen de Mulino, que trabaja por reducir el abandono y mejorar la vida de miles de mascotas a través de jornadas de esterilización, promoción de la tenencia responsable y jornadas de adopción.

El Efecto RINGO se sustenta en pilares fundamentales:

Adopción consciente y para toda la vida: promover el compromiso permanente con las mascotas adoptadas. Esterilización y cuidados veterinarios: fomentar la salud integral y controlar la sobrepoblación. Buena alimentación: garantizar nutrición de calidad para el bienestar de las mascotas.

“Compartimos tu amor por los perros; por eso, trabajamos para ofrecerte la mejor nutrición”, destacó Camilo Jaramillo, Gerente General Joint Venture Grupo BIOS y CMI. “Desde RINGO, seguimos promoviendo la tenencia responsable, con el firme propósito de darles una segunda oportunidad a los perros que más lo necesitan. Durante años hemos llevado esta bandera en Colombia, donde somos líderes con 36% de participación en el segmento de mascotas. Ahora, queremos extender este compromiso a Panamá, garantizando siempre una mejor alimentación y cuidado para más perros”.

Una campaña con causa

Como parte del compromiso de RINGO con el bienestar animal, la marca lanzó una campaña solidaria que invitó a los panameños a compartir en Instagram el video oficial de la llegada de la marca al país, publicado en la cuenta @efectoringocam. Por cada vez que el video fue compartido, se donará 1 libra de comida a Misión Patitas. Gracias a la respuesta de los panameños, la meta de las 5 toneladas fue superada y ahora serán hasta 10 toneladas de alimento las que se entregarán a través de Misión Patitas y el Despacho de la Primera Dama, listas para llegar a perritos en situación vulnerable y transformar sus vidas, ladrido a ladrido.

“Esta campaña tuvo un propósito real y concreto: cada video compartido se convertirá en alimento para perros que realmente lo necesitan”, indicó Jaramillo. “Panamá demostró su fuerza al unirse por quienes no tienen voz. Esto apenas comienza; seguiremos transformando vidas juntos”.

24% de proteína: una propuesta de valor

RINGO llega a Panamá con una propuesta de valor única en el segmento. Su fórmula contiene 24% de proteína de alta calidad, posicionándose como una opción superior en nutrición. “La propuesta es simple pero poderosa”, explicó Jaramillo. “Ingredientes seleccionados, proteínas de alta calidad, minerales orgánicos y vitaminas que garantizan un bienestar visible en las mascotas. Es un producto con composición premium, pero a un precio increíble. Y lo más importante: a tu mascota le encantará”.

Los beneficios del Efecto RINGO son visibles: ayuda al fortalecimiento del sistema inmune, contribuye a un cuerpo sano y fuerte, favorece la digestión avanzada, aporta energía y vitalidad, promueve un pelaje sano y brillante, y favorece el fortalecimiento muscular.

Disponibilidad en Panamá

La marca está diseñada para familias que buscan calidad nutricional sin comprometer su presupuesto: lo mejor para sus mascotas con excelente relación calidad-precio.

Ya está disponible en las principales cadenas de supermercados y tiendas de mascotas del país. Para más información sobre puntos de venta, visita (www.ringo.com.pa) o sigue @Efectoringocam en Instagram.