FAW TRUCKS lanza oficialmente su Línea Pesada en Panamá con el respaldo de Cincuentenario

Una nueva generación de camiones diseñada para enfrentar los trabajos más exigentes, con tecnología, potencia y eficiencia al más alto nivel.

Ciudad de Panamá, Panamá/FAW Trucks, una de las marcas líderes a nivel mundial en soluciones de transporte pesado, anuncia oficialmente el lanzamiento de su Línea Pesada en Panamá, una gama de camiones desarrollada para responder a las crecientes demandas de los sectores de construcción, logística, minería, agroindustria y transporte de carga, presentando el JH6 Volquete y el JH6 Mixer .

Este importante hito llega al mercado panameño con el respaldo de Cincuentenario, grupo automotriz con amplia trayectoria y experiencia, reconocido por ofrecer marcas de prestigio, servicio especializado y soluciones integrales para el sector transporte.

La nueva Línea Pesada de FAW Trucks se distingue por su robustez estructural, alto desempeño, eficiencia en consumo y confiabilidad operativa, integrando tecnologías que optimizan la productividad, reducen costos de operación y elevan los estándares de seguridad y confort para el operador.

“Con este lanzamiento reafirmamos nuestro compromiso de traer al país soluciones de clase mundial, diseñadas para trabajar duro y generar resultados reales para nuestros clientes. La Línea Pesada de FAW Trucks representa potencia, durabilidad y tecnología al servicio del crecimiento de Panamá”, señaló un vocero de Cincuentenario.

Entre sus principales atributos, la Línea Pesada incorpora trenes motrices de alto rendimiento, configuraciones versátiles para múltiples aplicaciones, cabinas ergonómicas y sistemas orientados a maximizar la disponibilidad del vehículo en operación.

Además, los clientes contarán con el respaldo de la red de atención de Cincuentenario, que incluye servicio postventa especializado, disponibilidad de repuestos y soporte técnico, garantizando una experiencia de propiedad confiable y de largo plazo.

Con este lanzamiento, FAW y Cincuentenario reafirman su misión de continuar liderando la industria automotriz panameña, adaptándose a las necesidades locales y contribuyendo al crecimiento económico del país.

Para más información sobre los modelos disponibles y detalles sobre la marca, los invitamos a visitar nuestro sitio web www.fawtruckspanama.com o a contactarnos directamente a través de nuestras redes sociales Faw Trucks Panamá.