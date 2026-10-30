Harry Kane hace historia y conquista el Balón de Oro: Un triunfo monumental que consolida el poder de Skechers en el fútbol mundial

Hace tres años, Skechers ingresó al mundo del fútbol desafiando el statu quo de una industria dominada tradicionalmente por las mismas marcas de siempre. Hoy, con un ganador del Balon de Oro en sus filas, la marca demuestra que su apuesta por reclutar talento de clase mundial y liderar con la comodidad como estandarte era el camino correcto.

Ciudad de Panamá, Panamá/El pasado lunes 26 de octubre, el delantero estrella y embajador global de Skechers, Harry Kane, fue coronado oficialmente como el mejor futbolista del mundo tras recibir el Balón de Oro en una velada inolvidable celebrada en su ciudad natal.

Este reconocimiento corona una temporada excepcional marcada por récords de goles, títulos y hitos especiales que redefinen la historia del deporte. Al respecto, el galardonado delantero expresó:“Ganar el Balón de Oro después de un año tan memorable de goles, trofeos y momentos especiales ha sido un honor increíble, y recibir este premio en mi ciudad natal lo hizo aún más especial. El Balón de Oro pertenece tanto a mis compañeros y cuerpo técnico del Bayern y la selección de Inglaterra, como a mi familia, amigos y a todos los aficionados del mundo”.

Un hito para la marca del rendimiento con comodidad

La victoria de Kane representa mucho más que un galardón individual; es la culminación de una alianza sin precedentes entre uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos y una marca que revolucionó la industria. Desde su incursión en el mercado del fútbol en 2023, Skechers apostó por una filosofía audaz: demostrar que el confort no es un detalle secundario, sino una ventaja competitiva de alto rendimiento.

Michael Greenberg, Presidente de Skechers, destacó la magnitud de este momento:

“Para Skechers, esto es más que celebrar un premio; es reconocer todo en Harry que hizo esto posible: consistencia, excelencia, liderazgo, influencia y la capacidad de rendir cuando más importa. El triunfo de Harry es la última prueba de que Skechers ofrece la comodidad y el rendimiento que los atletas de élite exigen en la absoluta cima de su juego. Cuando el mejor del mundo usa Skechers, es toda la evidencia que los atletas de cualquier nivel necesitan para saber que nuestro calzado responderá donde y como sea que jueguen”.

De la visión al trono del fútbol mundial

Hace tres años, Skechers ingresó al mundo del fútbol desafiando el statu quo de una industria dominada tradicionalmente por las mismas marcas de siempre. Hoy, con un ganador del Balon de Oro en sus filas, la marca demuestra que su apuesta por reclutar talento de clase mundial y liderar con la comodidad como estandarte era el camino correcto.

Para conmemorar este logro histórico, la marca ha diseñado la bota de edición especial SKX_02 Elite "Mark of Greatness" —con detalles en hoja de oro—, un tributo visual que contrasta con el primer modelo (SKX_01 Elite) que Kane lució al fichar por la marca en 2023, simbolizando un viaje extraordinario en una sola trayectoria. Con este reconocimiento global, Skechers se afianza con más fuerza que nunca en la élite del fútbol internacional, demostrando que el calzado diseñado para priorizar el confort está hecho para alcanzar la máxima gloria.