Jornada de Liga de Campeones: dos partidos para crear tu SGP en Betcris

¡Betcris es una plataforma autorizada por la Junta de Control de Juegos de Panamá!

Ciudad de Panamá, Panamá/La copa de campeones de Europa se juega esta semana y, entre todos los duelos, destacan estos dos partidazos: AEK Athens vs. Real Madrid y Atlético de Madrid vs. Bayern Múnich. Betcris.pa , sitio oficial de apuestas de la Selección Nacional, presenta la siguiente recomendación de dos Same Game Parlay (SGP) para estos partidos imperdibles.

¿Qué es un Same Game Parlay?

El SGP o Same Game Parlay es una modalidad de apuesta que permite a los usuarios combinar diferentes pronósticos de un mismo evento deportivo y, gracias a esto, ampliar las ganancias posibles. Así, este tipo de apuesta cubre cientos de probabilidades distintas de cada uno de los partidos.

Betcris es una plataforma autorizada por la Junta de Control de Juegos de Panamá y promueve el juego responsable mediante herramientas diseñadas para ayudar a los usuarios a mantener el control de su actividad. Jugar responsablemente también es parte del juego.

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Por cada US$10, gana: US$86

AEK Athens vs. Real Madrid

Primer anotador del partido: Mbappé

Marca o asiste: Vinicius

Ambos equipos marcan: No

Por cada US$10, gana: US$71

Atlético de Madrid vs. Bayern Múnich

Resultado: Gana Bayern Múnich

Anota durante el partido: Olise

Anota durante el partido: Harry Kane

*Líneas sujetas a cambio sin previo aviso. Ganancia refleja el monto apostado.

La jornada comenzará el martes 3 de noviembre con el enfrentamiento entre Atl. Madrid y el equipo de Múnich. Luego, el miércoles 4 de noviembre, el equipo merengue visitará al AEK Athens, de Grecia, en otro partido que promete ser un gran espectáculo.