Principales torneos de póker para 2026

Ciudad de Panamá, Panamá/El calendario de 2026 ya empieza a tomar forma y, como ocurre cada año, hay ciertos torneos que concentran gran parte de la atención de la comunidad internacional. Acá lo importante no es sólo la historia, sino las sedes de los torneos, ya que funcionan como puntos de referencia para entender hacia dónde está moviendo el póker profesional y cómo se transformarán sus dinámicas en los próximos años.

Para el público mexicano estos eventos también se viven de manera distinta a como se hacía hace 10 años. Es increíble la forma en que hoy se siguen en tiempo real, se comentan en redes y se analizan en espacios especializados que permiten entender mejor lo que ocurre en las mesas. Es prácticamente un universo paralelo, como la Liga MX.

Ante la creciente atención, cada vez existen más portales especializados en cómo jugar al póker online. Mucha gente entiende lo básico y sigue los torneos con la misma devoción que seguiría a su equipo favorito. Por eso, si el póker es lo tuyo, vamos a contarte cuáles son los principales eventos que tendrán lugar en este 2026.

World Series of Poker 2026 – Las Vegas

Las World Series of Poker son y seguirán siendo el eje del calendario anual y, como es obvio en 2026 el evento volverá a celebrarse en Las Vegas entre finales de mayo y mediados de julio, ocupando los casinos Horseshoe y París. Ten en cuenta que esta cita concentrará decenas de torneos con distintas estructuras, lo que la convierte en una especie de maratón de póker a escala global.

Sin importar quien gane, la WSOP brilla siempre por su cobertura mediática, ya que durante semanas veremos medios especializados y transmisiones en vivo convirtiendo cada jornada en un relato continuo en el que muchos aficionados pueden descubrir estilos de juego, perfiles de jugadores y formas nuevas de competir.

WSOP Europe 2026 – Praga

Antes de que arranque la temporada principal en Estados Unidos, la WSOP Europe vuelve a ser uno de los momentos más esperados del año. Para 2026 el evento principal se celebrará en la ciudad de Praga entre finales de marzo y principios de abril, consolidándose como una de las paradas europeas más importantes del circuito.

Lo interesante de este evento es que suele atraer a jugadores de múltiples regiones, lo que crea una mezcla de estilos que no siempre se ve en otros torneos. Podríamos decir que es incluso más diverso que la versión estadounidense. Esto último para los espectadores se traduce en partidas impredecibles y en una narrativa distinta, donde no hay una sola forma de entender el juego.

European Poker Tour 2026

En contraste con lo que pasa en el WSOP, el European Poker Tour apela a una identidad mucho más clásica y aunque hemos visto como cada año se adapta a nuevas formas de consumo, para 2026 el circuito ya tiene confirmadas paradas como París y Montecarlo, dos sedes que combinan tradición, espectáculo y una puesta en escena muy reconocible dentro del mundo del póker.

Estos torneos van a ser muy atractivos para quienes buscan una experiencia más pausada, con mesas largas y duelos que se construyen con paciencia. En oposición a la forma de hacer las cosas en Estados Unidos, no veremos extravagancia y ritmo acelerado, sino escenarios donde cada decisión pesa y donde la narrativa se arma a lo largo de varios días.

World Poker Tour 2026

El World Poker Tour continúa ampliando su alcance en 2026 y lo más interesante es que hará paradas en distintos continentes con una programación que mezcla sedes históricas con nuevos destinos. Los iniciados en los juegos de cartas sabrán que este tour se ha caracterizado por acercar el póker a públicos más amplios, sin perder su carácter competitivo.

Una de las fortalezas de este torneo está en la forma en que presenta sus eventos, ya que el WPT literalmente presenta el póker como un deporte en el que las transmisiones están pensadas para el aficionado de a pie, siempre con explicaciones claras y una realización que prioriza el entendimiento de cada jugada.

Triton Poker Series 2026

Finalmente, la Triton Poker Series se ha ido posicionando como uno de los eventos más particulares del calendario y para 2026 la veremos en lugares como Jeju y Montenegro, manteniendo su enfoque en torneos de alto perfil y siempre con una producción audiovisual muy cuidada.

Lo que distingue a Triton no es sólo su formato, sino la forma en que se cuenta. Vamos a ver como cada evento se presenta como una experiencia cerrada, casi como una serie documental, donde las cámaras, las entrevistas y el ritmo narrativo tienen tanto peso como lo que ocurre en las mesas.

Un calendario que se sigue como una historia

Más allá de cada torneo en particular, lo que hace especial al calendario de 2026 es la forma en que estos eventos se han ido conectando entre sí. Es decir, ya no los vivimos como puntos aislados, sino como capítulos de una misma temporada que se extiende durante todo el año.

Para quienes gustan del póker en México seguir estos torneos es una forma más de entretenimiento digital en el cual se observan estilos y se valoran jugadores individuales, al final no importa quien gane, es como ser espectador neutral en la final del Mundial de Fútbol, sólo se pide un buen espectáculo.