Documental Panamá Reseñas de Nuestra Identidad llega al cine

Las tres historias ganadoras se presentarán a partir del 16 de noviembre en TVN Canal 2 y sus plataformas.

Ciudad de Panamá, Panamá/En un cine de la localidad se presentó la proyección en pantalla grande de Documental Panamá, Reseñas de Nuestra Identidad, en un evento en el que se exhibieron los tres cortometrajes ganadores: “Vitamina CH” (Joab Huc/Miguel Antonio), “La Mitología de Dad Ibe” (Duiren Wagua/Lorenzo Vásquez) y “Antes que Oscurezca”.

La muestra reunió a los directores, actores, creadores y a las personas que participaron en la elaboración de estas historias.

La presentación incluyó a los equipos creativos y a colaboradores que aportaron a los proyectos que fueron premiados hace unos meses y ahora se mostraron en formato cinematográfico para el público local.

El proyecto Documental Panamá, que en esta ocasión celebra su quinta edición, es promovido con el apoyo de la Fundación Alberto Mota, Gente TVN Media y la Fundación IFF Panama.

El gerente general de TVN Media, Luis Mouynes, explicó que este es un proyecto que inició hace varios años y que actualmente celebra su quinta edición, con 21 documentales dedicados a relatar la historia y esencia de Panamá.

Mouynes destacó que esta producción representa una memoria cultural del país, al resaltar la música, las tradiciones y la gente que dan vida al Panamá diverso. Además, subrayó el alcance y la aceptación que ha tenido el proyecto en los medios y entre la audiencia nacional.

La programación en televisión y plataformas digitales está prevista para iniciar el 16 de noviembre.

Con información de Jocelyn Mosquera