La Ciudad del Saber se viste de patriotismo con la siembra de 700 banderas

Las banderas permanecerán izadas durante todo el mes, por lo que panameños y visitantes están invitados a acercarse al lugar para disfrutar del ambiente festivo, tomarse fotografías y participar de esta experiencia que celebra los valores nacionales.

Ciudad de Panamá, Panamá/Con la colocación de alrededor de 700 banderas en la entrada principal de la Ciudad del Saber, se dio inicio a las festividades patrias del mes de noviembre, en un evento que cada año simboliza el orgullo nacional y la conmemoración de la soberanía panameña.

Las banderas permanecerán izadas durante todo el mes, por lo que panameños y visitantes están invitados a acercarse al lugar para disfrutar del ambiente festivo, tomarse fotografías y participar de esta experiencia que celebra los valores nacionales. Esta edición número 22 de la siembra de banderas adquiere un significado especial, tanto por el contexto mundial como por el recuerdo de un hecho histórico para el país.

Hace 26 años, la entonces presidenta de la República, Mireya Moscoso, recibió la llave simbólica del patrimonio del antiguo Fuerte Clayton, acto que representó la transición de una base militar estadounidense a un espacio dedicado al conocimiento y la educación, cumpliendo así la promesa del expresidente Ernesto Pérez Balladares de “sustituir soldados y armas por estudiantes y libros”.

Te podría interesar: Los Caipis abren pronto sus inscripciones. Conozcan las fechas y cuánto cuestan

Hoy, ese sueño es una realidad: la Ciudad del Saber alberga universidades, centros de investigación y organismos internacionales, consolidándose como un polo de desarrollo académico y científico para Panamá y la región.

Durante el acto central, la expresidenta Mireya Moscoso fue la invitada de honor, destacando su papel histórico en la recuperación total del territorio nacional. En sus declaraciones, recordó con emoción los momentos vividos durante la firma de los Tratados Torrijos–Carter y la entrega del canal de Panamá.

Para Moscoso, lo más significativo fue cuando el presidente estadounidense, Jimmy Carter, le entregó la bandera y le dijo: ‘It’s yours’ (‘Es tuya’). Manifestó que sintió una gran emoción al saber que Panamá era libre. El evento contó con la participación de colaboradores, estudiantes y visitantes, quienes se unieron a la jornada patriótica sembrando las banderas que ondearán durante todo el mes de noviembre, recordando el orgullo y la identidad nacional.

Con información de Luis de Jesús Mendoza