Los Caipis abren pronto sus inscripciones. Conozcan las fechas y cuánto cuestan

Ciudad de Panamá/Si usted tiene un niño entre 1 y 3 años y necesita un lugar seguro, confiable y económico donde dejarlo mientras trabaja o estudia, tiene una oportunidad importante: el 15 de noviembre comienza la preinscripción para los Centros de Atención Integral a la Primera Infancia (Caipis), del Ministerio de Desarrollo Social (Mides).

Y la mejor noticia: la mensualidad cuesta solo 5 dólares, y la matrícula anual, 7 dólares. Sí, leyó bien: por menos de lo que muchos pagan en transporte o comida diaria, su hijo recibe atención integral durante todo el día.

Los CAIPIs funcionan de lunes a viernes, de 7:30 a.m. a 4:00 p.m., todo el año —excepto en feriados nacionales—, lo que los diferencia de las escuelas tradicionales. Esto permite que madres y padres puedan mantener sus jornadas laborales o académicas sin interrupciones.

¿Qué necesita para inscribir a su hijo?

Los requisitos son sencillos:

Cédula o certificado de nacimiento del niño

Tarjeta de vacunación al día.

Cédula de identidad del padre, madre o tutor

“La vacunación no es un trámite: es una protección esencial para el desarrollo saludable del niño”, explica Rosana Muñiz, del Servicio de Protección Social del Mides. “En los primeros mil días de vida, cada vacuna cuenta”.

Más que una guardería

Los CAIPIs no son solo espacios de custodia. Allí, los niños reciben estimulación temprana, alimentación balanceada, actividades lúdicas y, en muchos casos, acceso a metodologías innovadoras como STEAM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas). Algunos centros incluso han participado en olimpiadas de robótica.

Además, el Mides ofrece talleres gratuitos para padres sobre crianza positiva, hábitos saludables y disciplina cariñosa, porque “el desarrollo del niño va de la mano con el fortalecimiento familiar”, señala Muñiz.

¿Dónde están y cuántos hay?

Actualmente, operan 95 CAIPIs en todo el país, con capacidad para atender a más niños. En zonas urbanas como Panamá Oeste o La Chorrera, la demanda es alta, pero en otras regiones aún hay cupos disponibles.

La preinscripción inicia el 15 de noviembre y la matrícula formal se realizará en diciembre. Las familias interesadas deben acercarse directamente al CAIPI más cercano a su comunidad.

No deje pasar esta opción. Por solo 5 dólares al mes, su hijo no solo está seguro: está preparándose para un futuro más fuerte.