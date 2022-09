Roberto Miranda se despide de El Reto de Trovadores

Seis trovadores se enfrentaron este sábado 3 de septiembre, en la quinta gala de El Reto de Trovadores en la Feria Internacional de Azuero, donde el eliminado fue Roberto Miranda.

En esta gala las invitadas especiales fueron las hermanas Marín, que participaron de diferentes ediciones en El Reto de Trovadores.

Primera ronda

Irving García, Carlos Rodríguez y María Soledad Marín como invitada fueron los primeros en salir al escenario, con el pie forzado "Los cachos te quedan bien", en el torrente Zapatero.

Sergio Ríos y Luis Rudas con la invitada especial María Milagros Marín, fueron el segundo grupo de la primera ronda en salir al escenario con el pie forzado "Si me prueba no me olvida", en el torrente Valdivieso.

El tercer grupo estuvo integrado por Alexis Pimentel, Roberto Miranda y la invitada especial María del Carmen Marín, con el pie forzado "Calientas y no haces nada", en el torrente Socavón de la Cruz.

Segunda ronda: controversia

Luis Rudas, Roberto Miranda y Sergio Ríos compitieron en esta ronda de controversias con el pie forzado "Tu cantas de mal en peor", en el torrente Gallino pica'o.

El segundo grupo de controversias lo protagonizaron Irving García, Carlos Rodríguez y Alexis Pimentel, con el pie forzado "Hace rato estás de más" en torrente de Gallino pica'o.

El duelo

En esta quinta gala el duelo lo protagonizaron Sergio Ríos y Roberto Miranda con el pie forzado "De esta noche usted no pasa", en el torrente Gallino pica'o.

Tras el enfrentamiento y la votación del jurado, se conoció que el eliminado era Roberto Miranda.

Sergio Ríos tendrá la oportunidad de participar en la sexta gala el próximo sábado, que volverá al Centro Recreativo Fucer, en ciudad de Panamá.