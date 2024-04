Abogada de 60 años gana el Miss Buenos Aires y ahora irá por la corona del Miss Universo Argentina

Alejandra Marisa Rodríguez, una abogada y periodista de 60 años hizo historia al coronarse en el Miss Buenos Aires, ganándose el derecho a competir en el Miss Argentina, certamen de donde sale la representante del país para el Miss Universo. Rodríguez buscará la corona nacional y con ello convertirse en la competidora de mayor edad en el concurso de belleza más importante del mundo.

"Fue una decisión bastante meditada, pero gracias a la directora de Miss Universo Buenos Aires (...) decidí presentarme con mis 60 años", dijo Rodríguez al canal argentino.

Su triunfo fue posible gracias al cambio de reglas en el Miss Universo que eliminó el límite de edad. Y es que desde 1958, la organización solo permitía participantes con un máximo de edad de 28 años. Sin embargo, a partir de 2022 cuando la compañía pasó a manos de la empresaria transgénero Anne Jakrajutatip, el concurso sufrió una serie de modificaciones en sus estatutos, permitiendo que mujeres mayores de 30 años, casadas, con hijos y embarazadas puedan competir por el cetro universal a partir de 2024.

Abogada y periodista, la ahora modelo vive y trabaja en la ciudad de La Plata, en la provincia de Buenos Aires, y es primeriza en el mundo de los concursos de bellezas. "Yo nunca me había presentado (...), ahora surgió esta oportunidad y decidí hacerlo porque me pareció un desafío, una propuesta muy interesante y bueno, me animé a más y logré el triunfo", dijo.

La Miss Buenos Aires sorprendió a muchos con su aspecto físico, ya que a su edad es difícil que los signos de la edad no aparezcan a medida que el cuerpo humano envejece, pero en el caso de la periodista estas características son mínimas en comparación con las personas de su edad.

Alejandra Rodríguez explicó que en diversas ocasiones que las personas no le creen que tiene 60 años: “Voy a lugares y no me creen la edad que tengo. Yo básicamente tengo una buena genética y me cuido. Mi mamá era así, falleció hace unos años, pero siempre fue juvenil, ella me enseñó a usar cremas desde chica y a cuidarme”, dijo al medio mencionado anteriormente.

Por tal motivo, le preguntaron cuáles eran sus secretos para mantener su belleza, a lo que explicó que una parte fundamental está en la alimentación: “Trato de comer comida orgánica, sin pesticidas. Como frutas, verduras y carne. Antes era vegetariana, por mucho tiempo, y ahora estoy incorporando un poquito de carne, encuentro que es sabio no irse a los extremos”.

Además, complementa todos sus cuidados con una rutina de gimnasio especial para lograr sus objetivos: “Voy al gimnasio al menos tres veces por semana, salgo a caminar y a trotar. Me gusta mucho la actividad física, la naturaleza y el mar. Hasta ahora no he recurrido, por suerte, a ninguna cirugía. De cuerpo estoy cero kilómetros, nunca me hice nada, solo actividad física”.

La nicaragüense Sheynnis Palacios es la actual Miss Universo. La modelo pinolera se convirtió en la primera candidata de América Central en obtener el título (la panameña Justin Pasek, quien fue primera finalista en la edición de 2002 fue designada Miss Universo luego de la destitución de la rusa Oxana Fedorova por no completar las obligaciones estipuladas en el contrato).

*Con información de AFP y Leidy Estefanía Rico/El Tiempo*