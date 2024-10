Afectados por cancelación del concierto de Myke Towers en 2022 recibirán descuento para su show de diciembre

No hay duda que uno de los artistas urbano que los fanáticos panameños estaban esperando desde hace mucho era el puertorriqueño, Myke Towers. Sin embargo, el anuncio de su concierto el próximo 12 de diciembre en Amador produjo una mezcla de felicidad y al mismo tiempo de frustración entre quienes se vieron afectados por la cancelación de su presentación que se llevaría a cabo en octubre de 2022 y nunca se realizó. Ahora, dos años después, Magic Dreams, una de las principales empresas organizados de eventos en el país, ha decidido traer a la llamada "Pantera Negra", garantizando un espectáculo de primer nivel.

El fenómeno musical del momento, Myke Towers, llegará a Panamá este 12 de diciembre de 2024 con el firme compromiso de ofrecer un concierto inolvidable en el Centro de Convenciones Amador. Esta presentación no tiene nada que ver con el fiasco que ocurrió en el 2022 cuando la empresa de espectáculos Global Promotions publicitó el concierto del boricua y a pocos días de la fecha, se canceló sin dar mayores explicaciones. Esta decisión provocó un daño en los bolsillos de cientos de fanáticos que ya habían pagado sus entradas y nunca recibieron un reembolso.

Esta vez, Magic Dreams Productions, junto con Jogo, han unido fuerzas para hacer realidad el concierto del reconocido rapero y cantante puertorriqueño, famoso por su combinación única de reguetón y trap latino. Consolidado como una de las figuras más influyentes de la música latina actual, Mike Towers está listo para deslumbrar a Panamá con un show cargado de éxitos como "Pareja del Año", "La La" y "Explícito".

Sobre la polémica surgida a raíz del concierto cancelado, Magic Dreams y Jogo aclararon que no tuvieron nada que ver con la organización, promoción ni venta de boletos para esa presentación. "Somos entidades independientes y no tuvimos ningún vínculo con dicho evento", expresaron en un comunicado. Sin embargo, a pesar de no tener responsabilidad en los inconvenientes ocurridos, las empresas decidieron, como muestra de buena fe y respeto hacia los afectados por esta situación, "ofrecer un descuento del 20% en hasta dos (2) entradas, para asegurar su lugar en el próximo show a partir del 28 de octubre".

Boletos a la venta

La preventa del concierto arranca este 25 de octubre y se extenderá hasta el 27, únicamente para clientes que paguen con tarjetas de crédito BAC. La venta de boletos regular iniciará a partir del 28 de octubre con cualquier método de pago. Esta es una oportunidad imperdible para disfrutar de este evento de primer nivel ya que las entradas comienzan con precios desde $38.03.

Sobre Magic Dreams Productions

Magic Dreams Productions es líder en la industria del entretenimiento en Panamá, trayendo a los escenarios a los artistas más grandes del mundo y creando producciones que marcan la diferencia. Desde eventos masivos hasta corporativos y BTL, ofrecemos soluciones integrales para que cada show sea una experiencia extraordinaria. Con aliados como PrintMedia, Master Events y Panatickets, nos aseguramos de que cada detalle esté cubierto para hacer realidad la magia en cada evento.