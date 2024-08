¡Nació Amaranto! Camilo y Evaluna le dan la bienvenida a su segunda hija

Tras una larga espera, finalmente los cantantes Camilo y Evaluna se convirtieron en padres por segunda vez tras anunciar el nacimiento de su hija Amaranto. En una publicación conjunta en sus cuentas de Instagram, la venezolana y el colombiano compartieron una serie de imágenes y un emotivo texto con el que dieron la buena nueva a sus millones de sus seguidores.

En las imágenes, se ve al intérprete de “Vida de rico” cargando a Índigo, mientras Evaluna sostiene a Amaranto en sus brazos. La madre sonríe aliviada tras un exitoso trabajo de parto. "Amaranto. Todas las ranas salieron a cantarte tu bienvenida. Niña de terciopelo dorado. Papá te atrapó y pintaste sus manos para siempre. Soberana de la media noche. Bienvenida", escribió a modo de verso la orgullosa mamá. Al igual que en su primer embarazo, la pareja decidió no saber el género del bebé hasta el día de su nacimiento. Ahora, Camilo y Evaluna son los orgullosos padres de dos niñas.

Entre la serie de imágenes que compartieron los cantantes, una llamó la atención de los seguidores, pues pareciera que Camilo está asistiendo a su esposa en pleno parto. Aunque la imagen tiene un filtro borroso que impide ver con nitidez el contexto de lo que ocurre, muchos han dado por hecho que el colombiano fue parte activa del nacimiento de su hija. En este sentido, hace algunas semanas, el compositor se refirió a su compromiso en ese momento.

“He leído y estudiado montones porque quiero asistir a la partera en este parto. En el parto de Índigo estuve como acompañante activo, pero no tenía el conocimiento como para asistir activamente. Quisiera recibir a Amaranto yo directamente, es complejo, no es ‘pon las manos’, no, es todo un asunto”, comentó hace un tiempo en diálogo con el podcast Molusco TV.

Las redes sociales se han llenado de mensajes de felicitación y buenos deseos para Amaranto. Entre los más destacados estuvieron los de Ricky Montaner, hermano de Evaluna que escribió: "Arribbaaaa los tiosssssss", y los de su esposa, Stefi Roitman: “Gracias por tanto Amaranto. Los amo con TODO. Bienvenida”, expresó la actriz argentina. La cantante puertorriqueña, Kany García, también comentó: "Que llene el hogar de risa y de luz!!!!!!, mientras que el venezolano Lasso expresó: "AYYYYYY QUE CUCHURAAAA FELICIDSDES INFINITAS A AMBOSSS"

El nombre “Amaranto” tiene un significado especial para la pareja. Derivado del griego, representa la idea de una “flor que no se marchita”. Es un nombre único y lleno de simbolismo, que refleja la belleza y la fortaleza que desean para su hija. Además, la elección de nombres poco convencionales es una característica que comparten con otros artistas y celebridades.

La historia de amor entre Camilo y Evaluna ha sido seguida de cerca por sus fans desde que comenzaron a salir en 2017. No obstante, su historia de amor comenzó mucho antes, tal y como lo contaron durante una entrevista en el programa español El Hormiguero. “Nosotros empezamos antes de mi música, empezamos más chiquitos”, dijo Camilo, quien conoció a la hija más pequeña de Ricardo Montaner cuando tenía apenas 16 años.

Su relación se consolidó con un hermoso matrimonio en febrero de 2020, en una ceremonia íntima en Medellín, Colombia. Desde entonces, la pareja ha compartido momentos especiales en las redes sociales, mostrando su complicidad y cariño mutuo.

En 2022, dieron la bienvenida a su primera hija, Índigo. La noticia del embarazo fue recibida con emoción por parte de sus seguidores, quienes siguieron de cerca cada detalle de la gestación. La pareja decidió mantener en secreto el género del bebé hasta el día del parto, creando aún más expectativa entre sus fans.