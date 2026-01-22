¡Amor en el aire! Jorge Bloise se compromete con Heleni Manolas en una romántica pedida de mano

Ciudad de Panamá, Panamá/El amor tocó la puerta del diputado independiente de la bancada Vamos, Jorge Bloise, quien anunció con gran emoción su compromiso matrimonial con su pareja, Heleni Manolas, en una escena digna de película romántica.

Fue a través de su cuenta de Instagram donde Bloise compartió la feliz noticia junto a un emotivo mensaje que rápidamente conquistó a sus seguidores. “Gracias, amor mío, por tu sí para toda la vida. Te amo en esta y todas mis vidas… juntos contra el mundo”, escribió el diputado, destacando además el ejemplo de amor eterno de sus abuelos, quienes hace 69 años se dieron el “sí”.

La propuesta no pasó desapercibida. En un video difundido en redes sociales se observa a Bloise de pie en una azotea, rodeado de velas, mientras Heleni camina visiblemente sorprendida. El momento culmina cuando el diputado se arrodilla, le entrega el anillo y sellan el compromiso con un beso y un brindis.

Heleni Manolas no solo es la futura esposa del diputado, sino una figura destacada por derecho propio. Es politóloga, activista, amante del debate y fue presidenta del Consejo Nacional de Juventud durante el periodo 2022-2023, lo que la convierte en una joven influyente dentro del ámbito social y político.

“Aún en las dificultades que hemos enfrentado, siempre en la noche y en la mañana nos volvemos a elegir”, expresó Bloise, dejando claro que esta historia de amor se construye sobre complicidad, compromiso y convicción.

El post del diputado generó cientos de comentarios y felicitaciones, entre ellos, los diputados Luis Duke y José Pérez Barboni.

Que nunca falten los besos, los brindis y las razones para volver a elegirse. ¡Felicidades a los futuros esposos! 💍✨