Aplazan lanzamiento de sencillo póstumo de Liam Payne ¿Qué pasó?

El lanzamiento de un sencillo en el que colaboró Liam Payne, exmiembro de la banda británica One Direction recientemente fallecido, fue aplazado después que se anunciara que sería publicado el viernes, indicó el cantante estadounidense Sam Pounds, el otro intérprete de la canción.

Al informar del lanzamiento, el cantante y compositor estadounidense dijo que esperaba que el tema, "Do No Wrong", fuera "una bendición para el mundo", incluida para la familia de Payne, tras caer del tercer piso de un hotel. Sin embargo, Pounds anunció posteriormente en X que posponía el lanzamiento. "Aunque a todos nos encanta la canción, todavía no es el momento. Todos seguimos de luto por la muerte de Liam y quiero que la familia lleve el duelo en paz y en oración", agregó. "Todos esperaremos".

La estrella del pop falleció el pasado 16 de octubre por "múltiples traumas" y "hemorragia interna y externa" tras precipitarse desde su habitación en un tercer piso del hotel Casa Sur en Buenos Aires. Aunque las autoridades judiciales aun no emitido el informe toxicológico oficial, varios medios revelaron que el cantante y músico había consumido una serie de drogas que habrían provocado su muerte.

ABC News y el medio especializado en celebridades TMZ informaron que se encontró un cóctel de drogas llamado "cocaína rosa" o "tusi" -que contiene metanfetamina, ketamina y MDMA- durante una autopsia parcial, citando fuentes anónimas familiarizadas con las pruebas. También encontraron cocaína, crack y benzodiacepina. ABC resaltó que en la habitación del artista fue hallada una "pipa de aluminio improvisada para ingerir drogas". Las investigaciones in situ arrojaron que el cantante estaba solo en el momento de la caída y atravesaba "algún tipo de brote producto del abuso de sustancias", informó entonces la fiscalía.

Payne fue hallado muerto después de que el personal del hotel llamara dos veces a los servicios de emergencia para informar que un huésped "sobrepasado de droga y alcohol" estaba "destrozando" su cuarto. En la llamada con el 911, un empleado del hotel menciona el temor de que Payne, quien estaba en una habitación con balcón en el tercer piso, pusiera en riesgo su vida. “Y necesitamos que nos envíen a alguien urgente, porque, bueno, yo no sé si corre riesgo la vida del huésped”, se escucha decir con una voz claramente angustiada. Pocos minutos después, Liam Payne, cayó desde el balcón del tercer piso del hotel. La caída resultó fatal, y la vida del cantante y compositor británico que marcó a una generación con su música, llegó a un trágico fin a la edad de 31 años.

El diario Clarín divulgó fotos atribuidas a su habitación de hotel en la que se ve una mesa con restos de polvo blanco, papel de aluminio, un encendedor y el envoltorio de un jabón, además de un televisor roto. Payne había hablado públicamente sobre su lucha contra el abuso de estupefacientes y sobre cómo afrontar la fama desde una edad temprana.

Liam Payne saltó a la fama internacional en 2010 como uno de los miembros de la exitosa boyband One Direction, junto a Harry Styles, Niall Horan, Zayn Malik y Louis Tomlinson. Aunque One Direction no ganó la competencia en The X Factor, la banda se convirtió rápidamente en una de las agrupaciones más populares de la década, logrando ventas millonarias y giras mundiales. Después de la disolución de One Direction, Liam Payne lanzó su carrera como solista en 2017.

Su último trabajo fue un sencillo llamado "Teardrops", lanzado en marzo de 2024. El día después de su muerte, Pounds publicó un homenaje a Payne en Instagram, incluyendo un video del cantante británico en el estudio de grabación de la canción. "No puedo creer que esté escribiendo esta publicación. No puedo creer que te hayas ido de esta manera", afirmó.