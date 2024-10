Estos eran los requisitos que le exigían a las mujeres para entrar a las fiestas de Sean 'Diddy' Combs

El rapero, conocido por su influencia en la música y su éxito empresarial, también ha sido foco de atención por las polémicas en torno a sus exclusivas “Fiestas Blancas”, llamadas “Freak Offs”. A lo largo de los años, mucho se ha especulado sobre lo que ocurría en estos eventos, y recientemente han salido a la luz nuevos detalles sobre las características que se exigían a las mujeres para asistir a estas reuniones.

Una fuente anónima que trabajó en la organización de eventos para Combs durante 2004 y 2005, compartió información con The New York Post sobre los estrictos requisitos que las mujeres debían cumplir para participar.

Según este testimonio, se establecía un límite de peso de 140 libras (63,5 kg), y en ocasiones se realizaba una verificación para asegurarse de que las asistentes lo cumplían. “Si era necesario, se hacía un pesaje”, comentó la fuente, agregando que siempre llevaba una báscula consigo por si era necesario comprobarlo. Si bien había cierta flexibilidad para las mujeres más altas, el control sobre la apariencia era fundamental.

Además del peso, Combs establecía requisitos específicos sobre la apariencia física de las mujeres. Según la fuente, no se permitían perforaciones o tatuajes excesivos, cabello corto ni signos de flacidez o celulitis. “Las chicas debían ser jóvenes y atractivas”, explicó, indicando que la imagen era un elemento clave en estas fiestas.

También había un estricto código de vestimenta que las invitadas debían seguir: no se permitían pantalones ni jeans, y todas las mujeres debían llevar vestidos cortos, preferiblemente que no pasaran de la mitad del muslo y que resaltaran el escote. Los tacones altos eran obligatorios, sin excepciones.

Uno de los aspectos más controvertidos del relato es que, según la fuente, en las fiestas no se verificaba la edad de las asistentes. Aunque la razón que se daba en ese momento era evitar problemas con las leyes sobre el consumo de alcohol, las implicaciones de esta práctica han sido objeto de discusión. “No preguntábamos, no decíamos nada. En ese momento, yo también era muy joven y honestamente pensaba que no verificábamos la edad de las chicas por las leyes de bebidas alcohólicas”, explicó la fuente.

Otra testigo, una bailarina que participó en una fiesta organizada por Combs después de los MTV Video Music Awards de 2005, contó que le ofrecieron 250 dólares por su actuación, pero luego recibió una oferta de 1,000 dólares adicionales para ir a la residencia de Combs. Aunque declinó la oferta por considerarla extraña, mencionó que otras chicas aceptaron, aunque lo que ocurrió después nunca fue comentado.

En un giro más inquietante, The New York Post reportó que ha tenido acceso a videos en los que se muestran escenas privadas grabadas en estas fiestas, algunas de las cuales fueron supuestamente realizadas durante eventos importantes como el Super Bowl o ceremonias de premios. En algunas grabaciones, se observa a un hombre que podría ser Combs participando en las actividades, lo que ha añadido más cuestionamientos sobre lo que sucedía en estos eventos.

Las revelaciones sobre las “Freak Offs” se suman a otros testimonios que señalan al rapero por situaciones delicadas en torno a su conducta. En un caso reciente, una mujer alegó haber sido víctima de una agresión en 2000, cuando tenía 13 años, tras los MTV Video Music Awards de ese año en Nueva York. Además, un abogado ha dado a conocer otras denuncias, entre ellas una de otra mujer que afirma haber sido perjudicada cuando tenía 9 años.

Por lo pronto, se espera a que en 2025 la siguiente audiencia determine cuál será el futuro del artista, acusado de trata de personas, abusos sexuales y otros delitos y quien mientras tanto se encuentra recluido en prisión.