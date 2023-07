Atentos | Este lunes se podrá ver la primera superluna del año

Los eclipses, las lluvias de estrellas, las lunas de sangre y las superlunas son los sucesos más esperados por los amantes de los fenómenos astronómicos, puesto que toda la mística que los envuelve los hace ser especial. Ahora con la llegada de la temporada de las superlunas, miles alrededor del mundo se preparan para ver luna llena más grande del año que se registrará este lunes 3 de junio. ¿En dónde y a qué hora se podrá ver? Aquí te lo contamos

Con la primera de las cuatro superlunas que saldrán este 2023, el espectáculo lunar de julio parecerá más brillante en el cielo nocturno que cualquier otro evento de luna llena que se haya producido este año.

¿A qué hora se podrá ver?

La luna llena saldrá el lunes 3 de julio y alcanzará su máxima iluminación bajo el horizonte a las 6:39 a.m. (hora de Panamá), según The Old Farmer's Almanac. Si las condiciones meteorológicas locales lo permiten, podrás ver el acontecimiento celeste si miras hacia el sureste después de la puesta de sol.

No obstante, este 2023 habrá cuatro superlunas durante el periodo más cálido del año, lo que permitirá que sean observados con mayor claridad para el deleite de los fanáticos que podrán disfrutar de un hermoso espectáculo bajo el cielo.

Así las cosas, las superlunas de este año brillarán en el cielo las noches del 3 de julio, el 1 de agosto, el 31 de agosto y el 29 de septiembre.

Además, en 2023 tendrá lugar otro fenómeno conocido como una Luna Azul, en este caso superluna azul, el cual se produce cada dos o tres años y tiene lugar cuando se da una luna llena dos veces en el mismo mes. Esta será, además, la que podrá observarse con el mayor tamaño de todas, ya que el momento en que se muestre por completo en la bóveda celeste nuestro satélite se encontrará a unos 357,344 kilómetros de distancia de la Tierra, un 7% más cerca que la media del resto del año.

¿Qué es una superluna?

El término "superluna" acuñado por primera vez en 1979, se refiere a cuando la órbita de la luna se encuentra en su punto más cercano a la Tierra, según la NASA. Los científicos le llaman a este fenómeno "luna llena en perigeo".

Una característica importante para que a estas lunas se les llame superluna es que además sean lunas llenas, dice la NASA.

El término generalmente denota una luna llena más brillante, y por lo tanto, parece más grande en el cielo nocturno.

En algunos países como España a las superlunas se les conoce como "Superluna del Ciervo", ya que durante este tiempo, los ciervos desarrollan su cornamenta, para luego iniciar su proceso de apareamiento. Además, también es conocida como ‘Luna de los Truenos’. Esto se debe a que la época del año en la que se produce es cuándo hay más tormentas eléctricas.

Al estar más cerca de lo habitual de nuestro planeta, la superluna podrá apreciarse más grande que una luna llena normal. Un 6% es el porcentaje que se podrá apreciar sobre este fenómeno, el más grande del año en cuanto a este tipo de lunas. Otra de sus grandes características es que alcanzará, en cuanto a luminosidad, su máximo. En ese aspecto, será un 13% más brillante que una luna llena usual.

Eclipses lunares y solares

El 14 de octubre se producirá un eclipse anular de Sol en Norteamérica, Centroamérica y Sudamérica. Durante el eclipse solar, la Luna pasará entre el Sol y la Tierra en o cerca de su punto más alejado de la Tierra. La Luna aparecerá más pequeña que el Sol y rodeada por un halo brillante.

Para evitar daños en los ojos, los espectadores deben llevar gafas de eclipse.

El 28 de octubre también se producirá un eclipse lunar parcial. Sólo una parte de la Luna quedará en la sombra, ya que el Sol, la Tierra y la Luna no estarán completamente alineados. Este eclipse parcial podrá verse en Europa, Asia, Australia, partes de Norteamérica y gran parte de Sudáfrica.

*Con información de www.cnnespanol.cnn.com/AmayaMcDonaldAshleyStrickland y www.nationalgeographic.com.es/HéctorRodríguez*