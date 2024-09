Atleta paralímpica salió a cenar y nunca regresó a la villa olímpica; lleva 15 días desaparecida

La deportista, integrante del equipo de vóley sentado de Ruanda, desapareció el 20 de agosto tras salir a cenar desde su alojamiento en Courbevoie, sin que hasta la fecha se haya logrado localizarla.

La jugadora, cuyo nombre no ha sido revelado, abandonó el campamento de su equipo alrededor de las 19:00 horas y no volvió, lo que encendió las alarmas del Comité Olímpico de Ruanda, que de inmediato notificó a las autoridades francesas. Dado que la atleta no hizo acto de presencia en la ceremonia de apertura de los Juegos Paralímpicos, se inició una investigación formal por "desaparición preocupante", encabezada por la Fiscalía de Nanterre.

La situación ha cobrado tal relevancia que el embajador de Ruanda en Francia se trasladó a París para supervisar los esfuerzos de búsqueda y coordinar con las autoridades locales. Este hecho refleja la seriedad con la que se está abordando el caso, aunque las circunstancias de su desaparición continúan envueltas en misterio.

Mientras tanto, la delegación rwandesa decidió seguir adelante con su participación en los Juegos, pese a la ausencia de su compañera. En su primer partido del torneo, fueron derrotados por Brasil 3-0, y su próximo enfrentamiento será contra Eslovenia.

El caso plantea numerosas incógnitas, ya que no se ha proporcionado información detallada sobre las posibles causas de la desaparición. La comunidad deportiva y las autoridades internacionales observan con atención, en espera de cualquier indicio que pueda aclarar lo sucedido.

Las preocupaciones sobre la seguridad en los Juegos Paralímpicos también han sido renovadas, considerando que París ha desplegado un vasto operativo de seguridad para el evento, involucrando a miles de efectivos.

La incertidumbre en torno al paradero de la atleta y la falta de respuestas concretas han intensificado la preocupación. Por ahora, las autoridades francesas y rwandesas continúan trabajando intensamente para resolver este caso, mientras el mundo del deporte y la comunidad internacional mantienen la esperanza de un desenlace positivo.